Жители Хабаровского края хотят стать «Лидерами России»

«Лидеры России» стали пилотным проектом открытой платформы «Россия - страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России о развитии социальных лифтов. Эта платформа призвана осуществлять отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

БОЛЬШЕ СПЕЦАЛИЗАЦИЙ – ШИРЕ КРУГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Линейка проектов «Россия - страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. И первенство здесь отдано было «Лидерам». Мероприятие это масштабное – заявки на участие подали более двухсот тридцати человек.

- На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 регистраций по всей стране, - рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России». - Такие результаты говорят о повышении интереса к конкурсу. Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61732 регистрации, 22272 подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение». Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада.

СЛОЖНЫЕ ТЕСТЫ, ЖЕСТКИЙ ОТБОР

Одной из главных особенностей конкурса можно назвать систему отбора участников. Тестирование проводится в дистанционном режиме, а сами тесты требуют от участников не только определенного уровня грамотности, но и умения быстро принимать нетривиальные решения.

- Ежегодно мы получаем множество отзывов о сложности заданий, - отметил Алексей Комиссаров. - Видим истории людей, которые выбыли из конкурса в самом его начале. Возможно, было бы не так обидно, если бы проблема заключалась в действительно сложных заданиях или трудновыполнимых требованиях. Но, как показывает практика, зачастую дело в самих участниках - в их недостаточной информированности и излишней самоуверенности. А наша задача в том, чтобы выбрать по-настоящему лучших.

Своим опытом участия в конкурсе поделился один из финалистов «Лидеров России» в 2018 году Сергей Степанов – один из самых успешных предпринимателей Хабаровского края, активный общественник.

Жители Хабаровского края хотят стать «Лидерами России»

- Конкуренция была впечатляющая, – рассказал он. – Из 89 тысяч участников, которые успешно прошли в первый этап, до финала дошли только триста человек. Следующим этапом стал дистанционный отбор. В период с 10 по 22 ноября участники проходили онлайн-тестирование. Это сложные тесты, направленные на выявление и раскрытие интеллектуальных и управленческих способностей.

Третий этап тестирования определял, насколько умело конкурсанты ведут себя в управлении, с какой эффективностью проявляются их лидерские качества. Для наибольшей честности и полного исключения подтасовки результатов все тесты проверяются машинами. Именно здесь отсеялось огромное количество участников, и в полуфинал вышли 2691 человек.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ И УНИКАЛЬНЫЕ СПИКЕРЫ

Следующим этапом стал федеральный полуфинал, проходивший с 20 по 23 декабря 2017 года во Владивостоке. Триста управленцев со всего Дальнего Востока собрались для того, чтобы изучить мировые тренды в области управления, пообщаться с ключевыми лидерами Дальневосточного Федерального округа, в том числе и с полномочным представителем президента по ДФО Юрием Трутневым. И, конечно, решить ряд сложнейших задач.

- Каждая задача специфична, это реальная проблема, обозначенная наставником, - отметил Сергей Степанов. - Необходимо быстро вникнуть в суть задачи и придумать нетривиальное решение, создать работоспособную и вместе с тем интересную идею. 30 декабря были оглашены результаты испытаний. Кроме меня, в финал вышли еще 11 хабаровчан.

И, наконец, финал, который проходил с 6 по 11 февраля 2018 года в Сочи. Там участники выполняли индивидуальные и групповые задания для оценки их деловых и личностных качеств, часть из которых также проходила под наблюдением наставников. Все финалисты конкурса, завершившие выполнение заданий финала, получили сертификаты на прохождение образовательных программ по управленческой тематике на сумму 1 миллион рублей.

- Это колоссальный управленческий опыт, - подчеркнул Сергей Степанов. - Перед нами выступали: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент - председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Также выступил директор по развитию проектов Института PEMANDU при аппарате премьер-министра Малайзии Кристофер Датук Тан. Всего же наставников было 39 человек: руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, топ-менеджеры ведущих государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

«Лидеры России-2020» также будут проходить в четыре этапа. Первый — регистрация, уже позади. Теперь участников ждет дистанционное тестирование. А с января стартует серия очных полуфиналов. Суперфинал «Лидеров России» пройдет в марте – апреле 2020 года. Туда пригласят 300 самых перспективных участников со всей страны. Они получат образовательные гранты, которые смогут потратить на повышение квалификации.