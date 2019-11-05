2019-11-05T06:19:10+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края проинспектировал строительство станции скорой помощи в Комсомольске

Станция строится в рамках комплексного плана развития города
Петр САМСОНОВ
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Губернатор Хабаровского края проинспектировал строительство станции скорой помощи в КомсомольскеГубернатор Хабаровского края проинспектировал строительство станции скорой помощи в КомсомольскеФото: Правительство Хабаровского края
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Одна из компаний подрядчиков уже завершает благоустройство территории и отделку внутренних помещений в будущей станции скорой помощи.

Ранее отмечались недочеты, допущенные компанией «Интер-пром» при строительстве. После указаний на недочеты и просчеты подрядчик поспешно пытался ликвидировать недоделки. После исправления недочетов строители явно отстали от сроков, но в дальнейшем время удалось наверстать.

- С середины ноября здесь начнут завозить оборудование и мебель. Все работы необходимо завершить в декабре, - рассказал Павел Поляк, глава краевой службы заказчика.

Станция будет обслуживать Центральный округ города, в котором проживает около 180 тысяч жителей. В сутки планируется осуществлять до 250 выездов. Для принятия оперативного сигнала от пациентов бригады получат цифровые планшеты.

Губернатор Хабаровского края проинспектировал строительство станции скорой помощи в Комсомольске Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края проинспектировал строительство станции скорой помощи в КомсомольскеФото: Правительство Хабаровского края

Новое здание придет на смену ветхим помещениям действующей станции, которая сегодня нуждается в капитальном ремонте.

На новой станции врачи и фельдшеры смогут работать в современных условиях. В начале следующего года планируется перевести все 16 бригад, в их числе как взрослые, так и детские. В штате 35 автомобилей.

В правительстве Хабаровского края нацелены на дальнейшее развитие медслужбы в Комсомольске-на-Амуре. Планируется приблизиться к федеральному нормативу приезда скорой помощи по вызову в течение 20 минут. Также планируется разместить и дополнительный опорный пункт в Центральном округе Комсомольска, построить гараж.

- Проект получился хороший. Этот объект мы вне всяких сомнений сдадим. Подрядчик со своей задачей справляется и доведет дело до конца. Такой добросовестный подход к делу необходимо поощрять новыми заказами. Компании с положительной репутацией в крае нужны, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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