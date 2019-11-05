В Хабаровском крае потратят на безопасные дороги 2,5 миллиарда рублей

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участником которого стал и Хабаровский край, стартовал в начале этого года. Основная цель проекта, реализуемого по поручению Владимира Путина, - приведение магистралей региона в нормативное состояние. Финансирование комбинированное, средства выделят из федеральной казны, а также регионального и муниципального бюджетов. Только в этом году на реализацию программы должно быть потрачено в общей сложности более двух с половиной миллиардов рублей.

- На ремонт дорог по проекту в 2019 году из федерального бюджета выделен миллиард сто тридцать миллионов рублей, из краевого 729,5 миллиона, а из муниципальных 170,5 миллиона, - рассказали в пресс-службе регионального минтранса.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные дороги» успешно реализуется в двух агломерациях - Хабаровской и Комсомольской.

- В Хабаровской агломерации нами запланировано для ремонта пятьдесят четыре объекта, - рассказал Павел Андрюшко, начальник управления дорожной деятельности минтранса Хабаровского края. - Это центральные магистрали: улица Выборгская и Краснореченская, Запарина, Джамбула и Калинина. Что же до Комсомольской агломерации, то в нее вошли преимущественно социально значимые дороги: улица Павловского, Магистральное шоссе, улица Урожайная, автодорога на поселок Берлин, проспект Первостроителей.

ДОЛЖНЫ УСПЕТЬ

Степень готовности дорог - на высоком уровне. Так, в Хабаровске из пятидесяти запланированных дорог отремонтированы 33, а в Хабаровском районе план и вовсе закрыли досрочно. В порядок привели дороги в девяти селах, также отремонтирована трасса к зоосаду имени Сысоева. В Комсомольске темпы пониже. Сказалось прохождение амурского паводка.

- Паводок существенно отразился на темпах реализации проекта, - отметил Павел Андрюшко. - Снимали технику для защиты воды - как в Хабаровске, так и в Комсомольске. Привлекали ее и для строительства водозащитных дамб. Сейчас отстаем от графика где-то на месяц. Но до нового года все нагоним.

В краевой столице из графика выбилась многострадальная улица Выборгская.

- Объект стоит в плане, но не всегда получается так, что проектная документация выходит очень качественной, - отметил министр транспорта Юрий Немытов. - Так вышло и с Выборгской. Качество проекта оказалось не на высоте. Будем корректировать. Продолжим ремонт в последующие годы.

Безграмотные проекты, похоже, традиционная беда региона. Именно из-за ошибок в проектировании буксуют многочисленные стройки в городе президентского внимания. На неграмотных проектировщиков свалили ответственность за размытые в ходе прохождения паводка водозащитных сооружений и ушедшую под воду центральную набережную Комсомольска. Но вернемся к безопасным дорогам.

А ЧТО НА ОБОЧИНЕ?

В понятие «дорога» входит не только непосредственно дорожное полотно, но и прилагающаяся к нему инфраструктура: светофоры, разметка, освещение, отбойники и дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации.

- Укладка верхнего слоя асфальта заканчивается при среднесуточной температуре около пяти градусов тепла, - объяснил Юрий Немытов. - Но я хочу подчеркнуть, что национальный проект, он на то и национальный проект, что включает в себя не только укладку асфальта, но и водоотведение, что весьма актуально в нашем крае, освещение и прочее. У нас на сегодня остается еще один объект, который мы будем делать. Это освещение улиц в поселке Мичуринском. Сюда входит установка столбов, монтаж и подключение освещения. Этот объект сейчас стоит на торгах и должен быть реализован в срок до 15 декабря.

И, конечно, реализация такого масштабного проекта как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» невозможна без тщательно контроля как за расходованием средств, так и за качеством конечного продукта. Нам всем хорошо известны примеры, когда новенькая автотрасса буквально через полгода начинает выглядеть так, будто ее нещадно лет пять пользовали.

В Хабаровском крае обратной связью заведует общественный совет при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Члены общественного совета привлекают к инспекции научных работников, имеющих соответствующую квалификацию. Так, вместе со специалистами из Тихоокеанского государственного университета члены совета совершили ряд инспекторских поездок, в ходе которых проверили качество ремонта на магистралях, соответствие ГОСТам. Качеством остались довольны: беспристрастные исследования показали, что отклонений от стандарта нет, а те, что есть, в пределах допустимой нормы.

На федеральном уровне контроль за качеством полотна обеспечивает ФУА РОСДОРНИИ, филиал которого есть и в краевой столице. Здесь проводят лабораторные исследования грунтов и дорожно-строительных материалов, проводят диагностику вновь отремонтированных дорог. Так сотрудниками диагностического отделения исследовано 716 километров дорожного полотна в краевой столице и 267 километров в Хабаровском районе. Результатом все остались довольны.

Как мы видим, динамика реализации проекта в целом дает повод для оптимизма. Однако насколько безопасными и качественными окажутся на практике отремонтированные по национальному проекту дороги, покажет только время.