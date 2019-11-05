В Комсомольске реконструируют спортивные объекты на 560 миллионов рублей

Одним из пунктов рабочей поездки главы региона стал главный футбольный стадион Комсомольска-на-Амуре - «Авангард». Реконструируют спортивный объект за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Однако первые денежные средства на реконструкцию поступят только в 2021 году и составят 263 миллиона рублей. Проект реконструкции аварийных трибун уже прошел государственную экспертизу.

- Начало работ в 2020 году тормозит отсутствие финансирования. Всего потребуется 560 милионов рублей, 263 из них поступят только в 2021 году, еще 220 миллионов федеральных средств – в 2022. При этом потребность данного сооружения для спортсменов большая, несмотря на плохое состояние легкоатлетического манежа, в нем по-прежнему проходят занятия, - рассказал Семен Экшенгер, министр физической культуры и спорта края.

В Комсомольске реконструируют спортивные объекты на 560 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края

Губернатор поручил рассмотреть возможность начала реконструкции в 2020 году, и первыми при этом должны быть обновлены аварийные трибуны. Часть средств на данные цели планируется выделить из краевого бюджета. Также рассматривается возможность привлечения федеральных средств по линии Федерации рэгби РФ. Вопросом развития этого вида спорта в Комсомольске-на-Амуре будет заниматься профильное министерство правительства Хабаровского края.

Краевые власти также профинансируют реконструкцию стадиона «Строитель». В 2020 году около 13 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровли, приобретение и монтаж трибун.