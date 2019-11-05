2019-11-05T11:27:42+03:00
Общество

Подарок от китайских друзей дорого обошелся туристу из Хабаровска

Мужчина пытался провезти через границу шестнадцать литров пива
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Подарок от китайских друзей дорого обошелся туристу из ХабаровскаПодарок от китайских друзей дорого обошелся туристу из Хабаровска
Изменить размер текста:

Два подозрительных ящика хабаровские таможенники обнаружили в багаже одного из туристов, возвращавшегося из китайского города Харбин. Когда тару вскрыли, то нашли в ней 16 литровых банок заграничного пенного напитка. Простой вопрос – есть ли этот алкоголь в таможенной декларации? - поставил беспечного туриста и его друзей в тупик.

По словам путешественника, эту пару ящиков ему в подарок преподнесли китайские друзья, когда провожали его в аэропорту. О том, что напиток необходимо декларировать, и тем более платить пошлину за ввоз сверх норматива - он не знал. Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности.

Сверхнормативный алкоголь у мужчины изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, мало того - выписали административный штраф по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП Российской Федерации. Теперь с туристом-контрабандистом будет разбираться суд, который может заставить мужчину заплатить за ввезенный напиток вдвое дороже его рыночной стоимости.

Это уже не первый случай, когда туристы, забывающие посмотреть в таможенный кодекс, попадаются на границе с контрабандным алкоголем.

- За девять месяцев 2019 года Хабаровская таможня возбудила 19 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного ввоза в общей сложности 164-х литров алкогольной продукции, - рассказал Евгений Федорченко, начальник отдела административных расследований Хабаровской таможни. – В прошлом году соответственно 21 дело об административном правонарушении и 122 литра.

Для справки, из-за рубежа в Россию можно без уплаты пошлины и декларирования провезти только три литра алкогольной продукции. Все остальное, чтобы не было проблем, надо вносить в декларацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
На мэрию Биробиджана пожаловались в прокуратуру из-за аварийных домов
Лисица нашла загадочный «склад» с утками в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиарда рублей
Судоводители в Хабаровском крае работают, несмотря на закрытую навигацию и штрафы
Нечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растрате
ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 миллиардов рублей
Пассажир, водитель и световая опора пострадали в автоаварии в Хабаровске
Жители Хабаровского края вынуждены получать только половину зарплаты
В Хабаровском крае нашелся рыбак, пропавший на реке Катэн
Народными гуляньями отметили День народного единства в Хабаровском крае
Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минус
В «огненном» сарае в ЕАО чуть заживо не сгорели животные
В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю Викторию
«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать
У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурс
Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество
На «Ночь в храме» отправились полтысячи хабаровчан
Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человека
Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снег
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из огня мужчину
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки