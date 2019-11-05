Подарок от китайских друзей дорого обошелся туристу из Хабаровска

Два подозрительных ящика хабаровские таможенники обнаружили в багаже одного из туристов, возвращавшегося из китайского города Харбин. Когда тару вскрыли, то нашли в ней 16 литровых банок заграничного пенного напитка. Простой вопрос – есть ли этот алкоголь в таможенной декларации? - поставил беспечного туриста и его друзей в тупик.

По словам путешественника, эту пару ящиков ему в подарок преподнесли китайские друзья, когда провожали его в аэропорту. О том, что напиток необходимо декларировать, и тем более платить пошлину за ввоз сверх норматива - он не знал. Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности.

Сверхнормативный алкоголь у мужчины изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, мало того - выписали административный штраф по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП Российской Федерации. Теперь с туристом-контрабандистом будет разбираться суд, который может заставить мужчину заплатить за ввезенный напиток вдвое дороже его рыночной стоимости.

Это уже не первый случай, когда туристы, забывающие посмотреть в таможенный кодекс, попадаются на границе с контрабандным алкоголем.

- За девять месяцев 2019 года Хабаровская таможня возбудила 19 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного ввоза в общей сложности 164-х литров алкогольной продукции, - рассказал Евгений Федорченко, начальник отдела административных расследований Хабаровской таможни. – В прошлом году соответственно 21 дело об административном правонарушении и 122 литра.

Для справки, из-за рубежа в Россию можно без уплаты пошлины и декларирования провезти только три литра алкогольной продукции. Все остальное, чтобы не было проблем, надо вносить в декларацию.