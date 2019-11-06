«День жестянщика» отпраздновали в Хабаровске

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 54 дорожно-транспортных происшествия. В большинстве случаев прямой или косвенной причиной стал шедший вчера весь день снег. Представляем вашему вниманию наиболее интересные случаи.

Вчерашним утром молодая хабаровчанка стала виновницей ДТП на Воронежском шоссе в краевой столице. Девушка на автомобиле «Тойота Спринтер» двигалась по шоссе в сторону Онкологического центра и увидела выезжающий с парковки «Ленд Крузер». Побоявшись задеть дорогостоящую иномарку, автолюбительница выкрутила руль в сторону встречной полосы. Маневр был слишком резким, шипованная резина заскользила по асфальту. «Спринтер» по диагонали пересек встречную полосу и почти у обочины врезался в «Ниссан АД». Скорость «Спринтера» была такова, что после столкновения он продолжил движение и оказался в кювете. Результат - оба авто нуждаются в ремонте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/742048" frameborder="0"></iframe> Аварии 2.

После того, как снегопад накрыл город, количество ДТП стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Так, на проспекте 60-летия Октября в районе поворота на второй Хабаровск дорогу не поделили «Хонда Аккорд» и микрогрузовик. По сообщениям очевидцев, «Аккорд» был припаркован у обочины с аварийным сигналом, однако знак не выставил. Очевидно, водитель грузового авто не заметил его из-за погодных условий. Теперь оба автомобиля нуждаются в дорогостоящем ремонте.

Примерно в это же время, на несколько километров дальше, на улице Суворова столкнулись сразу три попутных автомобиля. Все будущие участники аварии двигались по улице Суворова в сторону проспекта 60-летия Октября. Впереди по первому ряду ехал шофер «Ниссан Вингроад». Его нагоняла автолюбительница на «Дайхацу Мира». Заметив у пешеходного перехода людей, шофер универсала начал сбавлять скорость. Примеру водителя «Ниссана» последовал таксист за рулем «Тойоты Аллион», занимавший на дороге левый ряд. А вот управлявшая «Дайхацу» автоледи вспыхнувшие впереди габариты стоп-сигналов, похоже, не заметила. В итоге еще три машины отправятся в ремонтные боксы.

А на Пионерской не справилась с управлением любительница отечественного автопрома. Молодая хабаровчанка, управлявшая автомобилем «Лада», не потеряла контроль над авто, пытаясь перестроиться из второго ряда в первый. Отечественный седан отрикошетил от ограждения, и транспортное средство перевернулось. К счастью, скорость движения была относительно невелика, и обошлось без жертв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/742047" frameborder="0"></iframe> Аварии.

Ну, и о грустном. Если в Хабаровске разгул стихии обошелся без жертв, то в соседней ЕАО столкновение «Тойоты Ипсум» и «Тойоты Виш» унесло жизни пяти человек. ЧП произошло на 2002 километре федеральной трассы Чита-Хабаровск. Водитель «Ипсума» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и встретился с «Вишем». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Ипсум» и двигающиеся вместе с ним в автомобиле четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «Тойота Виш» получил телесные повреждения.