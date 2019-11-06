2019-11-06T07:33:15+03:00
Общество

Просьбы подтопленцев Комсомольска-на-Амуре удивили Сергея Фургала

Губернатор региона встретился с жертвами паводка и получил несколько неожиданных предложений
Евгения МОЛОТОВА
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Губернатор встретился с подтопленцами. Фото: соцсетиГубернатор встретился с подтопленцами. Фото: соцсети
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Глава Хабаровского края находится с трехдневным рабочим визитом в городе президентского внимания. Сегодня он встретился с жителями районов, пострадавших от прохождения Амурского паводка. На повестке дня стояли вопросы о выплатах компенсаций, выдаче сертификатов на капитальный ремонт, передаче земель в собственность муниципалитета. И вот здесь главу региона ожидали неожиданные преграды.

«А Я ХОЧУ ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ!»

Так, один из подтопленцев рассказал, что не хочет расставаться со своим земельным участком. Компенсацию он получил еще после наводнения 2013 года, дом его признан аварийным, и жить в нем мужчина не собирается, но землю хочет сохранить за собой под огород. Компенсации за погибший урожай и прочие преференции ему без надобности, о чем готов составить соответствующую бумагу. И он в своем желании не одинок. Сразу несколько комсомольчан готовы снести аварийные постройки, написать расписки об отказе от выплат, исключить землю и здания из Росреестра и снять со всех учетов, чтобы невозможно было это имущество продать или возвести здесь коттедж. Сергей Фургал пообещал, что свяжется с федеральными властями и попробует на таких условиях найти компромисс, ответ губернатор должен дать через неделю.

- Мой дом построен в 2013 году, он в отличном состоянии, - рассказал один из подтопленцев. - Мне никакая компенсация не нужна ни на капитальный ремонт, ни сертификат. Я наоборот хочу, чтобы его признали годным для проживания. Прошел через несколько судов, вызывал независимую экспертизу, напишу отказ от выплат. Хочу жить в своем доме.

Сергей Фургал выразил уверенность, что представители муниципалитета решат сложный вопрос в пользу гражданина в ближайшее время.

Губернатор встретился с подтопленцами. Фото: соцсети

Губернатор встретился с подтопленцами. Фото: соцсети

«ВАС ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

Множество вопросов было и от людей, которым в компенсациях отказали. Чаще всего они купили дома и участки после паводка 2013 года, и все выплаты за них получили их предшественники.

- То есть человек получил компенсацию, жилищный сертификат, переехал в новую квартиру и продал вам аварийный дом? - уточнил Сергей Фургал. - Пишите заявление в полицию, подавайте в суд, это мошенничество. Вас ввели в заблуждение. Если после наводнения 2013 года собственность поменяла несколько владельцев, мошенником был самый первый.

Вскоре нашлись люди, вложившие в аварийные подтопленные дома материнский капитал, переехавшие из других регионов страны и якобы не знающие историю своей покупки. Их основные претензии - почему Росреестр не заблокировал такие сделки на самой ранней стадии, и покупка/продажа имущества состоялась. С этим вопросом Сергей Фургал пообещал разобраться и найти и привлечь к ответственности чиновников, через которых проходили документы на эти сделки.

Выплаты на капитальный ремонт и сертификаты на приобретение жилья власти начнут выдавать в самое ближайшее время. По словам зампреда правительства края Анатолия Литвинчука, спецкомиссии завершили обследование жилья, сформировали списки и подали их на согласование в краевое министерство, которое займет около недели. Сразу после этого пострадавшие, готовые отказаться от затопленной земли и недвижимости, смогут получить помощь. Также представители садоводческих товариществ за счет краевого бюджета получат выплаты за утраченный урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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