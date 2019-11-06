2019-11-06T09:29:15+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезоне

Соперниками армейцев выступят «Чайка» и ноябрьский снег [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезоне«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезонеФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Хабаровская команда после непростого матча с московским «Торпедо», вернулась в город базирования и уже приступила к тренировкам. В Москве не все сложилось лучшим образом, но матч с лидером турнирной таблицы у болельщиков «армейцев» на удивление вызвал в основном положительные эмоции. Команда, конечно, проиграла, но было видно, что на поле хабаровские футболисты вышли бороться и делали это до финального свистка.

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезоне Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезонеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Чего только стоит великолепный гол Рамазана Гаджимурадова, который удивил всех – вратаря «бело-черных» болельщиков и даже товарищей по команде. Кстати, на сайте ФНЛ сейчас идет голосование на лучший гол 21 тура чемпионата, и мяч забитый Гаджимурадовым в ворота «Торпедо» один из лидеров опроса. Матч тогда завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Рамазан Гаджимурадов забивает гол-красавец "Торпедо".Полузащитник "СКА-Хабаровска" поймал голкипера москвичей неожиданным ударом от бровки.

- К сожалению, проиграли. Я сказал ребятам, что нужно делать выводы, но положительный факт в том, что у нас в команде на поле не было равнодушных людей. Все выложились на сто процентов. Да, не удалось сравнять счет, пропустили обидный первый мяч. Мы знали, что «Торпедо» хорошо играет на стандартах в атаке, готовились к этому, но, к сожалению, пропустили со стандарта, - подчеркнул Алексей Поддубский, главный тренер «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезоне Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезонеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как бы то ни было, команда вернулась и готовится к новому сражению. В Хабаровске «красно-синих» поджидал очередной сюрприз – первый ноябрьский снег. Футбол не хоккей, и бегать по ледяной корке то еще удовольствие, но деваться некуда первая домашняя тренировка прошла не в самых комфортных условиях.

По прогнозу синоптиков в субботу 9 ноября осадков не ожидается, зато ожидаются минусовые температуры: до – 4 градусов с ветер 13 метров в секунду. Наш соперник – молодая, но амбициозная команда из села Песчанокопское, которая в предыдущем туре «наказала» «Балтику», обыграв ее с минимальным счетом. Так что, не смотря на то, что предыдущая встреча с «Чайкой» завершилась победой «армейцев» расслабляться не стоит.

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезоне Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» готовится сыграть самый непростой матч в этом сезонеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Кстати это последний домашний матч «красно-синих» в этом году, в ноябре они проведут еще три встречи – 13 ноября в Воронеже с «Факелом», 17 ноября в Калининграде с «Балтикой» и завершиться сезон 23 ноября игрой в Москве с «Чертаново». В следующий раз армейцы выйдут на поле только в марте 2020 года против «Мордовии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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