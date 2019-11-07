Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в аварии с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск

ДТП случилось вечером 5 ноября на 108-м километре Комсомольской трассы, недалеко от поселка Маяк. Пассажирский автобус двигался по направлению к городу Юности, а «Тойота Королла», в которой ехала семья с маленькими детьми, направлялась в краевую столицу. Водитель «Короллы» выполнял маневр по обгону идущего впереди транспортного средства. Трудно пока однозначно судить о том, что стало причиной столкновения - плохая видимость из-за снегопада, обледенение дорожного покрытия или просто неопытность водителя, получившего права неделю назад, но успешно завершить маневр иномарке не удалось.

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

Уже выехав на встречную полосу, мужчина заметил мчащийся навстречу автобус, однако вернуться в свой ряд не смог или попросту не успел. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. После столкновения пассажирский «Хагер» отправился в кювет и зарылся в него передним бампером. Его пассажирам повезло, травм никто не получил.

Для пассажиров «Короллы» дело повернулось круто.

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

- Пассажиры «Тойоты Короллы» получили серьезные повреждения, - рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД. - Мальчик, который ехал в детском кресле на переднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и перелом бедра со смещением. У ехавшей на заднем сиденье девушки диагностированы переломы верхней челюсти и локтя. Второй ребенок травм не получил. Пострадавшие оперативно госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Виновником ДТП сотрудники правоохранительных органов называют водителя «Короллы».