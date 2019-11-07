2019-11-07T08:27:13+03:00
Происшествия

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в аварии с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск

Из-за погодных условий и плохого состояния дорожного покрытия столкнулись пассажирский автобус и иномарка
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсетиПолуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети
Изменить размер текста:

ДТП случилось вечером 5 ноября на 108-м километре Комсомольской трассы, недалеко от поселка Маяк. Пассажирский автобус двигался по направлению к городу Юности, а «Тойота Королла», в которой ехала семья с маленькими детьми, направлялась в краевую столицу. Водитель «Короллы» выполнял маневр по обгону идущего впереди транспортного средства. Трудно пока однозначно судить о том, что стало причиной столкновения - плохая видимость из-за снегопада, обледенение дорожного покрытия или просто неопытность водителя, получившего права неделю назад, но успешно завершить маневр иномарке не удалось.

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

Уже выехав на встречную полосу, мужчина заметил мчащийся навстречу автобус, однако вернуться в свой ряд не смог или попросту не успел. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. После столкновения пассажирский «Хагер» отправился в кювет и зарылся в него передним бампером. Его пассажирам повезло, травм никто не получил.

Для пассажиров «Короллы» дело повернулось круто.

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

Полуторагодовалый малыш и молодая девушка пострадали в лобовом столкновении на трассе Хабаровск — Комсомольск Фото: соцсети

- Пассажиры «Тойоты Короллы» получили серьезные повреждения, - рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД. - Мальчик, который ехал в детском кресле на переднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и перелом бедра со смещением. У ехавшей на заднем сиденье девушки диагностированы переломы верхней челюсти и локтя. Второй ребенок травм не получил. Пострадавшие оперативно госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Виновником ДТП сотрудники правоохранительных органов называют водителя «Короллы».

Авария на трассе Комсомольск-Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае всем миром выберут название для Дворца единоборств
Митинг хабаровских коммунистов застопорит движение в городе 7 ноября
В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонта
Дикий кабан в Хабаровском крае стал заложником ситуации с африканской чумой
Колледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялем
Иконе «Спас Нерукотворный» поклонились военные в Комсомольске
В Хабаровском крае сократили количество районных судов
В Еврейской автономии семья с детьми чуть не сгорела вместе с домом из-за окурка
Поиски пропавшего на реке Хор рыбака закончились в Хабаровском крае
В Хабаровске автобусы столкнулись на гололеде, пострадал пассажир
Дома в микрорайоне Стяжкина в Биробиджане временно останутся без горячей воды
Заработали на пенсионерах полтора миллиона рублей и реальный срок мошенники в Хабаровске
Автобус маршрута №30 в Комсомольске будет курсировать по новой схеме
В Хабаровске автомобиль «Волга» с героическим прошлым превратили в памятник
Жуткая авария в ЕАО унесла жизни пяти человек
Комсомольчанин украл инвалидную коляску и поехал на ней в торговый центр
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
Бездомным в Хабаровском крае дадут место для ночлега и горячее питание
В Хабаровском крае аграрии закупили 200 тонн семян «Батя»
В Хабаровском крае почти 300 человек познали «Азбуку интернета»
Дом из разряда культурного наследия выставили на торги в Хабаровском крае
Компания из Гонконга создаст новые рабочие места в Хабаровском крае
В Хабаровском крае владельцев магазинов принудили заплатить за подозрительное мясо
С полсотни врачей в ЕАО получили ключи от квартир
В Хабаровском крае стали чаще нелегально потреблять электричество
Педагога в Хабаровском крае наградили медалью «За верность Северу»