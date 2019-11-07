Новая развлекательная платформа Wink от «Ростелекома» появилась в Хабаровске

Wink объединил преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с добавлением множества функций. Причем не обязательно быть абонентом «Ростелекома», чтобы пользоваться этой платформой.

СМОТРЕТЬ ВЕЗДЕ

На базе Wink можно создать целую экосистему. Начали смотреть кино за утренним кофе и хотите продолжить просмотр по дороге на работу? Установите приложение Wink на смартфон или планшет. Хотите запустить любимый сериал на смарт-ТВ или ноутбуке? Нет проблем. Итого: телевизор, планшет, смартфон, ноутбук и смарт-ТВ - пять разных экранов и все по одной подписке. Нужно только подключить каждое из устройств к вашей учетной записи.

В Wink доступны более 200 ТВ-каналов и тысячи фильмов и сериалов, многие из них транслируются в HD-качестве. Время загрузки значительно меньше пиратских онлайн-кинотеатров. Разноообразием контента, который на вас обрушивается можно управлять по вашему усмотрению. Все функции были опробованы «Ростелекомом» на его IPTV и успешно внедрены в новую платформу.И остается добавить толко одно, что для абонентов IPTV Wink вообще будет доступен бесплатно, в рамках уже установленного тарифного плана.

У платформы есть свой уникальный контент. К примеру канал UFC, посвященный смешанным единоборствам, смогут оценить только пользователи сервиса от «Ростелеком». Также своеобразным бонусом могут являются фильмы в свое оригинальном переводе от Дмитрия «Гоблин» Пучкова. Известный переводчик, кинокритик и видеоблогер, подписал эксклюзивный договор на поставку своих переложений для Wink.

Для пользователя Wink будет лишь одна проблема - это разбегающиеся глаза от оассортимента предложенного контента. Но даже в такой ситуции Wink впереди планеты всей. И тут Wink протягивает руку помощи в виде рекомендованных к просмотру фильмов или сериалов. Подборка для вас формируется исходя из того что вы посмотрели. Если дома есть дети, которых вы бы хотели оградить от нежелательного контента, установите ограничения с помощью функции «родительский контроль».

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«Ростелеком» в рамках акции «Все вместе» предлагает жителям Хабаровского края подключить пакет «Для развлечений», а также получить домашний интернет на выгодных условиях. Телевизионную часть представляют более 180 наименований: 39 каналов с кино и сериалами, 15 - детских, 14 - спортивных, 36 - познавательных, 25 - музыкальных. В подписку входит более трех тысяч кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет.

В пакете с Wink абонент получает домашний интернет на высокой скорости по выгодным тарифам. Для участников акции доступны специальные условия на аренду ТВ-приставок и роутеров (от 10 рублей в месяц).

Тарифы в рамках акции «Все вместе» для Хабаровска:

«Для начала»: скорость до 70 Мбит/с за 500 рублей, до 100 Мбит/с за 800 рублей в месяц. В подарок доступ к просмотру более 101 телеканала в приложениях Wink и на wink.rt.ru и дисковое пространство 5 ГБ на сервисе Яндекс.Диск.

«Для комфорта везде»: интернет и интерактивное телевидение Wink с пакетом «Стартовый» (более 170 каналов). При скорости интернета до 70 Мбит/с стоимость предложения - 750 рублей, до 100 Мбит/с - 1000 рублей.

«Для развлечений»: интернет и интерактивное телевидение Wink с пакетом «Для развлечений», включающим доступ к более 180 телеканалам, 3000 фильмам и сериалам. При скорости доступа в интернет до 80 Мбит/с стоимость - 850 рублей, до 100 Мбит/с - 1100 рублей. В подарок месяц бесплатного пользования услугой «Управление просмотром» на Wink.

Полные условия акции «Все вместе» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности.