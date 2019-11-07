Прокуратура возьмет под контроль строительство дамб в Хабаровском крае

Строительство дамб в городе Юности идет в три этапа, на защиту города от «большой воды» которая в 2013 и 2019 годах атаковала Комсомольск-на-Амуре было выделено около 10 миллиардов рублей. Всего должно было быть построено 26 километров водозащитных сооружений, однако сегодня, как отметил проверяющий, работы второго и третьего этапов заметно «пробуксовывают».

Первый объект – 17 километровая дамба прикрывающая микрорайоны Парковый, Парус и поселок Победа. Конкурс на возведение которой выиграла «Уральская энергетическая строительная компания». Не смотря на то, что проект сооружения был готов еще в 2017 году, работы там начались совсем недавно.

- Мы долго не могли получить разрешение на строительство, так как в ось дамбы при проектировании в 2017 году были включены земельные участки собственников и жилые дома, которые нужно будет расселять. Этот вопрос будет решаться позднее, и по рекомендации федерального Минстроя, чтобы не тормозить сроки работ, мы разбили ход строительства на несколько участков. На первых подрядчик уже приступает к работам. Часть средств перечислены на спецсчет для гарантии целевого использования, - отметил Павел Поляк, глава службы заказчика минстроя Хабаровского края.

Но хуже всего обстоит дело с дамбами на озере Мылки и реке Силинка. Пытаясь выиграть контракт компания «Передвижная механизированная колонна №83» сильно снизила стоимость, выйдя практически в «ноль». «Путь заработаем немного, зато люди будут работой обеспечены» – видимо так решило руководство колонны, подписывая заведомо невыгодный контракт, однако авантюра не удалась. Сроки строительства были сорваны. И теперь контракт с ПМК-83 будет расторгнут, соответствующая процедура стартует в начале следующего года.

- Мы видим, что компания не справляется. Не хватает финансовых резервов и решение краевых властей о выборе новых подрядчиков выглядит логично. Со своей стороны мы рекомендуем как можно быстрее провести эту процедуру, чтобы в следующем году началась активная стадия работ. Сегодня мы видим перспективу для завершения строительства. Для этого есть деньги и желание краевых властей, - отметил Игорь Ткачев, заместитель генпрокурора Российской Федерации.

Учитывая допущенные ошибки теперь контракт на возведение гидрозащитного сооружения на Силинке правительство Хабаровского края планирует по процедуре «единственного поставщика». Конкуренции не будет и нового подрядчика выберут не по минимальной цене, а по добросовестности.

Прокуратурой будет проведена тщательная проверка по нарушениям в проекте Силинской дамбы, затем материалы передадут следователям.