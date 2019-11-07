2019-11-07T12:30:08+03:00
Происшествия

Топ-менеджер из Хабаровска проиграл на тотализаторе деньги фирмы

Молодой человек спустил не только вверенные ему средства, но и свое будущее – ему грозит до десяти лет тюрьмы
Ксения ТУРТЫГИНА
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В азартных играх всегда выигрывает либо казино, либо тотализатор, иначе этот бизнес давно бы закрылся как не прибыльный. Фото: Константин МасловВ азартных играх всегда выигрывает либо казино, либо тотализатор, иначе этот бизнес давно бы закрылся как не прибыльный. Фото: Константин Маслов
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Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело двадцатилетнего директора филиала акционерного общества. Молодого человека обвиняют в хищении вверенного ему имущества, причем в особо крупном размере.

Как рассказал следователям сам обвиняемый, весной этого года он обнаружил в кассе магазина, где он работал, крупную недостачу – четыреста тысяч рублей. А в апреле его назначили директором этого магазина. Вместо того, чтобы сообщить о пропаже денег, парень решил возместить их с помощью… ставок на спортивном тотализаторе. Видимо, принял за правду рекламные ролики подобных организаций, где его ровесники в «трениках», тряся пачками купюр, садят в дорогие авто. В жизни все оказалось не так красиво. С апреля по июнь 2019 года молодой человек оставил у букмекеров чуть больше одного миллиона рублей.

Вся эта неспортивная история вскрылась летом, когда служба собственной безопасности компании обнаружила недостачу. Информацию передали в правоохранительные органы. Сейчас юноше грозит до десяти лет лишения свободы. Если его признают виновным, то на волю он выйдет в тридцать лет и вряд ли уже кто-то доверит ему должность, связанную с материальной ответственностью.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Игромания – это серьезная болезнь, которую нужно лечить, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Игорь Любочевский, клинический психолог. - Не будем заочно ставить диагнозов этому конкретному человеку, поговорим о проблеме в общем. Это может быть либо ситуативное явление, когда человек вдруг решил поиграть, все продул и успокоился. Обычно таким грешат дети и подростки. В интернете масса онлайн-казино и сомнительных букмекерских контор.

Либо это многократные эпизоды, тогда можно говорить о тяге к игре. Игра дает человеку ощущение жизни, вызывает азарт, выброс эндорфинов. В такой момент игрок ощущает опьянение, сродни наркотическому. Как правило, игроманы – это инфантильные люди, ищущие легких денег, не знающие, как еще можно заработать.

Корректура такой зависимости идет очень тяжело. Сложность в том, что они не обращаться за помощью. «Вот еще чуть-чуть и отыграюсь!», думает зависимый от игры человек и снова делает ставку. Чаще всего игроманы бесконечно делают долги, спускают все свое, а иногда и чужое имущество. Если у человека нет родных, которые заставят его обратиться к специалистам, то он рискует оказаться на обочине жизни.

Кстати, по закону игромана могут объявить недееспособным, то есть лишить права подписи, заключения сделок с любым имуществом. Мера вынужденная, в первую очередь направлена на защиту интересов ближайшего круга игромана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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