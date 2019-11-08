Проекты, меняющие свой край

Дальневосточники – одни из самых активных получателей президентских грантов из Фонда, созданного по инициативе главы государства Владимира Путина для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в России. Указом президента определены точные и прозрачные критерии для получения денег, а также перечислены приоритетные направления услуг социальной сферы. Таким образом, государство в лице президента уже два года оказывает поддержку третьего сектора экономики. И именно неравнодушные люди, которые живут на Дальнем Востоке и не устают придумывать все новые и новые проекты для улучшения жизни в своем регионе, получат на их реализацию 339,5 миллионов рублей. В общей сложности в двух проходивших в 2019-ом году конкурсах победили 277 региональных проектов. Деньги пойдут на решение экологических проблем, открытие швейных фабрик и учебных центров, на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и многое другое.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Один из важных проектов - открытие в Хабаровском крае учебного поисково-исследовательского центра, состоящего из 3 сотрудников и команды обученных инструкторов и добровольцев-поисковиков. В рамках проекта планируется проводить встречи школьников и студентов с теми, кто сейчас занимается поиском. Также будет создан сайт, где все желающие смогут оставить запрос о судьбе без вести пропавших во время Великой Отечественной войны родственников или уточнить детали боевого пути своего предка.

- Важнейшим событием проекта станет организация двух поисково-исследовательских экспедиций на местах сражений в годы Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Экспедиция соберет более шестидесяти молодых людей в возрасте от 16 лет с нескольких населенных пунктов Хабаровского края, - рассказывают организаторы.

СОХРАНЯЕМ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Другой интересный проект должен помочь пожилым людям сохранить активный интерес к жизни. Медики обеспокоены тем, что, оказавшись на заслуженном отдыхе, пенсионеры начинают чувствовать свою ненужность, с каждым годом все глубже погружаясь в это ощущение.

- Эта проблема наиболее заметна в домах ветеранов и домах престарелых. Чтобы вернуть им интерес к жизни, нужно создавать условия для общения и проявления себя в творчестве. Необходимо заставлять работать их мозг, потому что после нескольких лет вынужденного безделья пожилые люди отвыкают от необходимости думать, делать что-либо, стремиться к чему-то новому, - считает Сергей Мижеев, руководитель проекта «Творчество - Жизнь».

Сергей Мижеев видит выход в занятиях изобразительным искусством. Не зря говорят: старый – что малый. Маленьким детям рисование, лепка и прочее помогает развивать мозг, ведь такие занятия напрямую связаны с основными функциями психики – зрением, моторикой, мышлением. В пожилом возрасте, когда эти функции постепенно угасают, именно изобразительное искусство дает возможность улучшить эмоциональное состояние и психическое здоровье.

- Наш проект предусматривает проведение занятий по изобразительному искусству в государственных домах ветеранов и домах престарелых и направлен на психологическую реабилитацию пенсионеров, повышение качества жизни людей старшего поколения, - объясняет Сергей Мижеев.

Проект рассчитан на 750 человек, занятия будут проводиться совместно с краевым отделением «Союз художников России».

ДЕТСКИЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ

Не менее интересный и творческий проект - «Швейное место «Сарафан». Реализовываться будет в селе Мирное. Проект нацелен на создание совместного креативного рабочего пространства для детей и их родителей по изготовлению сценических костюмов. Кому из родителей не знакома паника, когда он не может найти наряд для утренника в детсаду или школьного спектакля?

В рамках проекта будет организована швейная мастерская. Инициаторы убеждены, что такое времяпрепровождение окажется полезным и детям, и взрослым. Кроме получения навыков шитья, проект поможет родителям и детям лучше узнать друг друга и наладить отношения. А для кого-то из участников проект, возможно, перерастет в собственный бизнес.

В первый год в работу включатся не менее двадцати детей. На этот проект общественники получили 365 611 тысяч рублей.

ВАЖНО

Как получить президентский грант

Главное – хорошая идея и грамотно составленный план реализации проекта. До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации еще успевают подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года. В период приема заявок Фонд проведет обучающие мероприятия по разработке социальных проектов в регионах. В частности, одно из таких мероприятий пройдет в Еврейской автономной области.

КОНКРЕТНО

Кто самый активный в 2019?

1 место - Приморский край. В этом регионе сорок пять проектов получат почти 86 миллионов рублей.