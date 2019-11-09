Денис Лисов, «похитивший» собственных детей из замещающей шведской семьи, вернулся домой в Хабаровск

ЗА СЧАСТЬЕМ В ЦИВИЛИЗОВАННУЮ ЕВРОПУ

Денис Лисов вместе с женой Татьяной и дочерью покинули Россию в 2012 году, перебравшись на жительство в Швецию. Семья получила статус беженцев и начала обживаться на новой родине. В качестве беженцев получали пособие, а сам Денис старался встроиться в новый мир, изучил язык, нашел работу, в семье родились еще две дочери, и, хотя шведского гражданства никто из семьи Лисовых не получил, казалось, что все идет своим чередом. До тех пор, пока супруга Дениса не попала в лечебницу со сложным диагнозом. Специалисты шведской ювенальной инспекции посчитали, что отец не сможет заботиться о своих детях и, 1 сентября 2017 года изъяли их, поместив в так называемую «замещающую семью». Новыми приемными родителями русских девочек стали выходцы из Ливана, к тому же мусульманского вероисповедания.

Денис Лисов, «похитивший» собственных детей из замещающей шведской семьи вернулся домой в ХабаровскФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечает в своих интервью сам Денис Лисов, сообщение о том, что дочери — Софья, Серафима и Алиса изъяты из семьи, он получил в информативном порядке, а о ответа на вопрос, куда их поместили, добивался от шведских социальных служб не один день. Но добился. Как добился и разрешения видеться с девочками в течение шести часов в неделю. Во время одной из таких встреч отец и забрал дочерей с собой.

Мужчине удалось пересечь границу Швеции на пароме и высадиться в Польше. Оттуда семья планировала вылететь в Россию, ведь у всех российское гражданство. Однако, шведские власти, объявили Лисовых в международный розыск, предъявив главе семьи обвинение в киднеппинге.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Лисовых сняли практически с борта вылетавшего в Россию самолета. При этом, как отмечает Денис в своих интервью, его персона шведские власти не интересовала. Вопрос стоял в возвращении детей. К счастью, разлучить семью не позволил польский суд. В марте 2019 года окружной суд города Варшавы принял решение о предоставлении семье Лисовых убежища в Польше. В выдаче шведской ювенальной службе детей было отказано.

Денис Лисов, «похитивший» собственных детей из замещающей шведской семьи вернулся домой в ХабаровскФото: Правительство Хабаровского края

С марта по ноябрь семья жила в Польше. Квартиру для нее предоставило российское посольство, а все необходимое для жизни собрали для них правозащитники из организации «Дом Европы и Азии», права работать на территории Польши у Дениса не было и было принято решение возвращаться в Россию. Третьего ноября Лисов и его три дочери прилетели в Москву, в неделю спустя на родину отца – в Хабаровск. В аэропорту во время прилета утреннего рейса из Москвы был настоящий ажиотаж. Множество журналистов, чиновники краевого правительства, просто люди переживавшие за судьбу семьи.

- Не были дома уже семь лет и семь месяцев, самочувствие нормальное, но за перелет очень устали. Не спали, сказалась смена часовых поясов, из-за этого и в Москве не удалось отдохнуть. Но вот сейчас отдохнем и будем дальше продолжать свои дела, - отметил Денис Лисов.

Денис Лисов, «похитивший» собственных детей из замещающей шведской семьи вернулся домой в ХабаровскФото: Правительство Хабаровского края

ОПЯТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

У вернувшейся в Россию семьи есть гражданство, но нет российских документов.

- Самое основное, чем сейчас займемся, это школа, детские садики, мне нужна будет работа и в целом всякие бытовые вопросы надо решить. Надо восстанавливать документы, регистрацию, все опять с нуля, поскольку младшие дети родились в Швеции, только старшая здесь. Но я не думаю, что это большая проблема, - подчеркнул Денис Лисов.

С жильем у семьи Лисовых так же проблем быть не должно – у них есть своя квартира в Хабаровском районе. Пока, кстати, Денис не в курсе под какие социальные программы попадает его семья, например, положен им материнский капитал или нет - все это будет уточняться в социальных службах региона.

Денис Лисов, «похитивший» собственных детей из замещающей шведской семьи вернулся домой в ХабаровскФото: Правительство Хабаровского края

- Это многодетная семья прибыла к нам сегодня и наша задача оказать ей своевременное и качественное сопровождение. Главное - это восстановление прописки на территории региона, а потом после изучения документов будем рассматривать вопрос и определять право на получение мер социальной поддержки. Так же принято решение об оказании семье материальной помощи, - сказала Наталья Меньшикова, начальник отдела опеки министерства социальной защиты Хабаровского края.

Уже в понедельник Денис Лисов должен занести документы в минсоцзащиты и тогда же, в крайнем случае во вторник, получить «подъемные». Что касается работы, по специальности Лисов железнодорожник, пока был в Швеции, освоил еще одну специальность – строителя.

А вот за границу, в Европу, им выезд теперь строго воспрещен. Денис все также продолжает находиться в международном розыске и как только пересечет границу Евросоюза будет арестован, детей вернут в замещающую семью. В безопасности они только в России.