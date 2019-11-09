Быть или не быть: в Комсомольске-на-Амуре обсудили наружную рекламу

В субботу, 9 ноября, в библиотеке им. Н. Островского было не по-библиотечному шумно. Здесь собрались представители администрации Комсомольска-на-Амуре, включая мэра Александра Жорника, рекламщики, члены градостроительного совета, журналисты, блогеры и активные горожане.

ПЛЮС ДОХОД, МИНУС ЭСТЕТИКА

Все они обсуждали один вопрос: как регулировать размещение наружной рекламы в городе? С одной стороны, такие конструкции приносят доход в бюджет и собственникам недвижимости: за размещение конструкции на объекте собственности нужно платить. С другой, и мы с вами это знает по опыту, наружная реклама может изуродовать облик дома, улицы, города.

Собственно, история с неоднозначной рекламной конструкцией и стала поводом для круглого стола. На площади Металлургов собирались установить экран, размером девять на четыре метра. Причем по плану чудо техники должно было возвышаться над уличной суетой на высоте тринадцати метров. В соцсетях поднялась волна негодования: светящийся монстр перекроет вид на Дом со шпилем со стороны улицы Кирова; будет мешать людям спать и в принципе он не вписывается в городскую застройку.

Самое интересное, что разрешение на возведение это конструкции есть, все официальные бумаги имеются. Об этом заявил пресс-секретарь администрации города юности Иван Лаврентьев, отвечая в соцсетях возмущенным горожанам. Он согласился с тем, что архитектурно-художественная ценность сооружения вызывает сомнения, но констатировал факт: аукцион по выделению земли под рекламу был проведен по закону, отменить его крайне сложно.

ОБСУЖДАТЬ ДО, А НЕ РАЗВОДИТЬ РУКАМИ ПОСЛЕ

Так почему же еще до проведения аукциона не провели экспертизу проекта? Не учли интересы жителей и откровенно пренебрегли эстетикой и элементарным архитектурным вкусом? Кстати, такие же вопросы периодически возникают и у хабаровчан.

Но вернемся в Комсомольск, где мэрия ведет переговоры с владельцем скандальной рекламной конструкции. Круглой стол – это продолжение диалога, попытка найти решение, которое устроило бы всех. Впрочем, все уже придумано до нас: должен быть реально работающий совет, в который вошли бы люди с хорошим художественным вкусом, которые могли бы объективно оценить вписывается или нет реклама в облик города.

Не обязательно применять только карательные меры – можно посоветовать владельцу изменить дизайн, скорректировать размеры конструкции и так далее. И разумеется, если речь идет о светящихся билбордах, то последнее слово должно быть за теми, кому эта радость будет светить в окна.