В Биробиджане не нашли желающих отремонтировать старый мост

На минувшей неделе мэр Биробиджана Александр Головатый провел пресс-конференцию, на которой, в частности, объяснил, почему старый автомобильный мост через реку Биру до сих пор не отремонтирован. Более того – до сих пор не нашелся подрядчик, хотя были проведены три (!) аукциона.

Перед аукционами администрация Биробиджана провела встречи с потенциальными подрядчиками – представителям мостостроительных организаций Хабаровского края и Амурской области. Сначала возможных участников не устроили сроки – четырнадцать месяцев, по их мнению, слишком мало.

- Все сошлись на том, что двадцать месяцев – это реальный срок. Поэтому было принято решение срок реализации данной задачи увеличить, - рассказал Александр Головатый. – После этого проектные задания пришлось корректировать еще дважды.

Как оказалось, интересантов не устроило еще и требование организовать временный мост для проезда транспорта и прохода пешеходов. Как люди на протяжении полутора лет будут выбираться из своих микрорайонов, похоже, застройщиков не волнует. Но волнует городские власти, которые справедливо опасаются волны возмущений.

Справедливости ради отметим, что средним автомобильных разборных мостов (САРМ) на территории Дальнего Востока просто нет. Можно купить в других регионах, но на это нужны значительные средства. С учетом всех замечаний специалистов проект реконструкции автомоста подорожает минимум на 132 миллиона рублей. В биробиджанском бюджете таких денег, конечно, нет. Это значит, что нужно опять просить федеральный центр о помощи.

- Сейчас наша главная задача – пересмотреть проект. Если разработчики ошиблись при его подготовке, будет требовать исправления недочетов, - продолжил мэр. – Кроме того совместно с управлением автодорог и транспорта правительства области будем выходить на Минтранс и добиваться выделения дополнительных средств.

Глава Биробиджана заверил горожан, что работа уже началась. Однако пока ни мэр, ни кто-то другой не может назвать конкретные сроки начала реконструкции. Все зависит от выделения финансирования.