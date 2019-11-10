Проверено на себе: сертификат на оплату дополнительного образования в Хабаровском крае. Как это работает?

отличная. Каждый житель края может оформить сертификат на ребенка возрастом от пяти до восемнадцати лет и оплачивать его внешкольные занятия на сумму в 17500 рублей. Однако, не успела система толком заработать, как тут же начались вопросы. Причем с обеих сторон. Ответы на них – в материале «Комсомолки».

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Оформить сертификат не сложно. Достаточно зайти на сайт https://sert.edu27.ru/ и заполнить довольно простую форму. Вам потребуется только документ ребенка, на которого оформляется бумага и собственная электронная почта Интерфейс понятный и простой. Увы, это только начало.

Получив на е-мейл электронную копию заветной бумажки, не спешите расслабляться. Его еще необходимо активировать лично. Сделать это можно по следующим адресам.

Муниципального автономного учреждения «Центр развития образования» 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Калинина, дом №68

Центр цифрового образования детей "IT-куб" г. Хабаровск, ул. Архангельская, 25. Режим работы: с 10:00 - 18:00.

Эколого-биологический центр КГАОУ ДО РМЦ . г. Хабаровск, ул. Воронежская, 38 а

Центр технического творчества КГАОУ ДО РМЦ г. Хабаровск ул. Дзержинского, 48. Режим работы: с 10:00 - 18:00.

Центр туризма краеведения и спорта КГАОУ ДО РМЦ г. Хабаровск, Волочаевская, 13. Режим работы: с 10:00 - 18:00.

Центр художественно-эстетического развития КГАОУ ДО РМЦ : г. Хабаровск, ул. Архангельская, 25. Режим работы: с 10:00 - 18:00.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр внешкольной работы "Планета взросления" г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 71

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр детского творчества "Гармония" г. Хабаровск, Муравьева - Амурского, 46

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детский экологический центр "Косатка" г. Хабаровск, ул.Кочнева, 6

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска " Детско-юношеский центр "Сказка" г. Хабаровск, ул. Сигнальная, 4

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Восхождение" г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 71

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Дворец детского творчества "Маленький принц" г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 17

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр развития творчества детей и юношества" г. Хабаровск, ул. Монтажная, 40

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Дворец творчества детей и молодежи "Северное сияние" г. Хабаровск, ул. Руднева, 68

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр детского творчества "Радуга талантов" г. Хабаровск, ул. Запарина, 127

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Данс" г. Хабаровск, ул. Гамарника, 49

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Импульс" г. Хабаровск, пер. Антенный, 3

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр эстетического воспитания детей" г. Хабаровск, Муравьева- Амурского, 15

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Поиск" г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 42

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детский эколого- биологический центр" г. Хабаровск, пер. Ремесленный, 3

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр эстетического воспитания детей "Отрада"" г. Хабаровск, ул. Юности, 6 "Б"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Техноспектр" г. Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 "А"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Центр детского творчества "Народные ремесла"" г. Хабаровск, ул. Суворова, 45

Оформить сертификат простоФото: Евгения МОЛОТОВА

А МЫ И НЕ ЗНАЛИ

После получения сертификата родитель, теоретически, может обратиться с договором в учреждение дополнительного образования и переложить оплату на плечи краевого бюджета. Однако, здесь есть целый ряд вопросов. Начнем с того, что сами сотрудники не знают о краевой инициативе.

- На сад это не распространятся, - отрезала Ирина, воспитатель ДОУ №145 краевой столицы. – Это к нам никакого отношения не имеет.

Однако, более пятидесяти учреждений, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг, в программу уже вошли.

Будем надеяться, что муниципальные власти проведут разъяснительную работу со всеми своими организациями. Напомним, сумма выделяемая властями на дополнительное образование каждого ребенка возрастом от 5 до 18 лет составляет 17500 рублей ежегодно.