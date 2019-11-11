Курсы сценической речи в Белом театре Хабаровска: учимся говорить правильно
Прямой эфир 11 ноября на частоте 88,3 FM
Курсы сценической речи в Белом театре Хабаровска: учимся говорить правильноФото: Борис КОКУРИН
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Голос - это инструмент, с помощью которого мы выражаем себя, свою индивидуальность. С помощью речи, мы делимся своей энергией и получаем её от других. Как научиться управлять своим голосом узнали в прямом эфире.
С 9 до 10 утра в гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" режиссёр и актриса театра Ольга Кузьмина.
Курсы сценической речи в Белом театре Хабаровска: учимся говорить правильноФото: Сергей ПЯТКОВ
Белый театр 11_11_19
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ИСТОЧНИК KP.RU