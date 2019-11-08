В аэропорту Хабаровска при взлете загорелся двигатель самолета

Самолет авиакомпании «Икар» должен был совершить рейс по маршруту «Хабаровск - Магадан». Взлет борта ЕО 661 планировался в 7:30 по местному времени, однако когда самолет Embraer 190 выруливал на взлетную полосу, один из двигателей вспыхнул.

- Сообщение о прошествии поступило в 7:45. Возгорание произошло при запуске левого двигателя, - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. - Оно было оперативно ликвидировано силами сотрудников аэропорта. На борту самолета находилось восемнадцать пассажиров, из которых один ребенок и пять членов экипажа. Информации о пострадавших нет. Сейчас на место происшествия выехал дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов. Проводится проверка.

Пассажиры были эвакуированы с борта лайнера. Их жизни ничего не угрожает. В Магадан они отправились рейсом авиакомпании «Аврора» в 10:55 по местному времени. В пресс-службе Хабаровского аэропорта от комментариев воздержались.