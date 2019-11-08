Власти Хабаровского края отказались от строительства нового психоневрологического интерната

Новый психоневрологический интернат планировалось строить неподалеку от Хабаровска - в полутора километрах от Некрасовки. Нужен он был для того, чтобы переселить пациентов из постепенно приходящего в негодность подобного учреждения, расположенного в поселке Горин. Новое заведение рассчитывалось на 400 мест.

Как сообщалось ранее еще на общественных слушаниях, в Горине сейчас содержатся 350 человек, страдающих той или иной формой расстройства психики. Здание пятидесятых годов постройки уже не удовлетворяет современным требованиям, и пациентам понадобится новый дом. Также Некрасовский ПНИ мог бы уменьшить очередь, которая образовалась в заведениях подобного типа.

Для справки, в Хабаровском крае сейчас работают семь психоневрологических интернатов, в которых содержатся почти полторы тысячи человек, а своей очереди ждут еще 148 нуждающихся в лечении и уходе.

Однако против строительства такого заведения активно выступали общественники и родители детей с ментальными нарушениями. Накануне заведения в Горине и Эльбане посетила учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер, которая в свою очередь поддержала недовольных.

- Родители детей-инвалидов понимают, что придет время, когда ребенка нужно будет определять в специальное учреждение, но они не хотят, чтобы их дети попадали в интернаты, которые строились по советскому типу. Мы с коллегами из благотворительной организации «Перспективы» из Санкт-Петербурга побывали в Горине и Эльбане. Готовы сотрудничать, искать совместно решение проблемы, оказывать методическую поддержку, - подчеркнула Анна Федермессер.

К мнению общественников прислушались - в частности губернатор Сергей Фургал заявил, что проект будет пересмотрен.

- Последний ПНИ в стране строился в 1968 году. К сожалению, до 90-х годов вся медицинская помощь, которая касалась психоневрологических больных, курировалась не Минздравом. В большинстве случаев все строилось по принципу карательной психиатрии. Поэтому нам понятны сейчас настроения родителей. Сейчас мы приняли решение непростое. В Некрасовке появится учреждение совершенно другого типа. Это будет так называемый дом социального сопровождения. Там будут открытые комнаты, в которых смогут находиться по 2-3 человека, а то и по одному, с учетом как дневного, так и круглосуточного сопровождения. Самое главное, нам нужно поменять отношение персонала, обучить их всем имеющимся современным методикам, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Кроме этого Хабаровский край может стать «Регионом заботы» - так называется пилотный проект, запущенный в марте этого года, в который вошли 25 регионов страны. Прежде всего проект направлен на развитие паллиативной медицинской помощи в России.