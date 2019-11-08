На набережной Хабаровска начали заливать «народный» каток

Вот уже четвертый год подряд в краевой столице верной приметой зимы стала заливка самого большого на Дальнем Востоке открытого катка. Если в спортивном парке на набережной появились поливальные машины - значит, температура уже не поднимется и пора готовить коньки и клюшки.

Из первого снега рабочие парка уже сделали опалубку и приступили к подготовке первого слоя ледового покрытия.

- Технология создания ледовой площадки достаточная серьезная. С раннего утра на стадионе работает спецтехника, которая задействована в заливке льда. Для особой прочности и гладкости льда каток будут заливать в несколько этапов. После того, как светодиодное оборудование будет вморожено в лед, специалисты зальют еще несколько слоев. И лишь тогда каток сможет принять своих первых посетителей. До этого момента на лед выходить крайне нежелательно и очень опасно. Любителям фигурного катания и хоккея необходимо запастись терпением. До завершения работ ледовая площадка является зоной повышенного травматизма, - рассказала Юлия Коробчук, начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК.

Работы идут в плановом режиме, специалисты прежде всего ориентируются на погоду - чтобы не пришлось потом переделывать. Как уверяют в ведомстве, в этом году площадь катка останется прежней - около 18 тысяч квадратных метров. Воду льют в основном на асфальт, на пешеходных дорожках вымощенных плиткой, льда не будет, иначе покрытие до весны не доживет.

Традиционно у основной площадки появится и каток для самых маленьких - «Каток-Малышок».

- Он будет находиться недалеко от сцены, в районе изображения 3Д-самолета. На стадионе планируется теплая зона фуд-кортов и проката коньков. Каток будет работать круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку ежедневно, чтобы качество льда не страдало, - подчеркнула Юлия Коробчук.

Торжественное открытие народного катка состоится уже в первых числах декабря, точная дата опять-таки будет завесить от погоды. На «запуске» выступят спортивные команды Хабаровска, а юные фигуристы готовят к празднику сюрприз - танцевальный флэшмоб.

Также в спортивном парке установят ящик для писем Деду Морозу, а на стадионе пройдет семейный конкурс «Наряжаем елку вместе», новогодние деревья украсят игрушками, сделанными собственными руками - участники получат призы и подарки от организаторов.