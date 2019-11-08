В Комсомольске-на-Амуре приготовят гигантский тазик оливье

На новогоднем фестивале в спорткомплексе «Орлан», что в Комсомольске-на-Амуре, собираются побить рекорд России «Самый большой салат оливье».

СТОЛИЦА САЛАТОВ

Организаторы планируют устроить шоу «Оливье #Без_границ», во время которого команда поваров сделает как минимум три тысячи шестьсот шестьдесят шесть килограммов самого знаменитого русского новогоднего блюда.

- В 2019 году город Комсомольск-на-Амуре будет ставить новый мировой рекорд! Для того чтобы официально попасть в книгу рекордов России, нам предстоит приготовить 3666 килограммов и 300 граммов салата Оливье! - написали организаторы в своем Инстаграм. - Мы хотим заявить, что Комсомольск - это не только инженерная столица края, что наш город способен на большее, а его жители могут быть одной большой и дружной командой.

Ранее организаторы сообщали, что мега-тазик оливье будет распродан за чисто символическую плату на следующий день, 15 декабря. Все вырученные средства передадут дому малютки и местным зоозащитникам. Однако требования безопасности к хранению майонезных салатов весьма строги, так что вероятнее всего оливье-рекордсмен начнут продавать сразу после фиксации рекорда.

ПОВАР, ДЕРЖИТЕ ВЕСЛО!

- Приготовление начнется за 72 часа до старта шоу. Около сорока поваров начнут варить, чистить, нарезать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Счастливая, один из организаторов, индивидуальный предприниматель из Комсомольска. - На самом шоу собирать салат будут двадцать четыре повара. Рецепт берем классический, только огурцы не соленые, а свежие. По требованиям Книги рекордов России для установления рекорда салат должен быть приготовлен в одной емкости. Поэтому и «тазик» у нас будет рекордсменом. Вместо ложки перемешивать продукты повара будут деревянным веслом.

По словам Натальи, для приготовления гигантского оливье потребуется: картошки - 910 килограммов, моркови - 455 кило, зеленого горошка - 440 килограммов, свежих огурцов - 367 кило, вареной колбасы - 642 килограмма. Ну, а до совершенства салат доведут 539 килограммами майонеза. Организаторы предполагают, что весь процесс сборки блюда займет четыре-пять часов.

Напомним, действующий рекорд России по самой большой порции оливье был поставлен 24 декабря 2016 года в Екатеринбурге. Шестьдесят поваров приготовили три тысячи триста тридцать три килограмма салата. На три с лишним тонны ушло 813 килограммов картофеля, 470 кило моркови, по четыреста килограммов огурцов и докторской колбасы, триста килограммов яиц и триста пятьдесят кило зеленого горошка. Количество истраченного майонеза не уточняется.