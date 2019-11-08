Сбербанк проводит «Зеленый день» - самый выгодный день в году

Сбербанк решил с размахом отметить свой день рождения 12 ноября и даже составить конкуренцию черной пятнице. О том, что собой представляет акция «Зеленый день», рассказали в крупнейшем банке страны.

- Уже по традиции мы проводим для клиентов «Зеленый день» - самый выгодный день в году среди предложений Сбербанка, - рассказала Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк. - В эти дни всем жителям России станут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по особым условиям и с большими скидками.

Предложения для частных клиентов будут доступны 11 и 12 ноября, для корпоративных - с 11 по 17 ноября.

- Стать участником акции очень просто: необходимо зайти на официальный сайт Сбербанка, на главной странице вас встретит баннер «Зеленого дня». Пройдите по нему, зарегистрируйтесь на сайте. Так вы сможете получить доступ к специальным предложениям от банка и партнеров! Либо приходите в наши офисы, - подчеркнула Наталья Красулина.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Среди специальных предложений банка:

• потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

• скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков - партнеров Сбербанка;

• оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

• повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

• скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

• возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и другие);

• скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка.

• Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

• Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

• Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

• «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

• «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

СКИДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Также на «Зеленый день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% - на технику Samsung, до 25% - в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% - в «Иль де Ботэ», до 35% - на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зеленого дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Впервые акция «Зеленый день», в ходе которой были предложены продукты и услуги по специальным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок - меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам и партнерам. В 2018 году предложениями компаний - участников акции «Зеленый день» воспользовалось более 2,5 миллиона жителей России.

Обо всех подробностях акции, специальных предложениях и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.