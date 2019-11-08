2019-11-08T10:01:47+03:00
Общество

В Хабаровском крае мошенники вымогают деньги под видом сотрудников Госпожнадзора

Злоумышленники звонят по телефону и предлагают заплатить, угрожая проверками
Борис КОКУРИН
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У настоящего сотрудника должно быть удостоверение МЧС, нагрудный знак и распоряжение на проведение проверки с печатью ведомстваУ настоящего сотрудника должно быть удостоверение МЧС, нагрудный знак и распоряжение на проведение проверки с печатью ведомстваФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На территории края уже было зафиксировано несколько подобных случаев. Чаще всего лже-сотрудники МЧС звонят в коммерческие компании и небольшие организации, сообщают, что фирма находится в планах по проверкам и в следующий визит у них будут найдены серьезные нарушения. Штрафов и прочих неприятностей можно избежать, если заплатить небольшую сумму вперед. Впрочем, вымогатели не брезгуют и личными визитами к коммерсантам и даже наведываются в квартиры к обычным людям навязывая совсем небесплатные услуги по установке пожарных сигнализаций и дымовых датчиков.

К МЧС и Госпожнадзору эти «телефонные пожарные» не имею никакого отношения, сообщают в главном управлении по Хабаровскому краю. Опознать такого мошенника просто, особенно при личном контакте – у настоящего сотрудника должно быть удостоверение МЧС, нагрудный знак и распоряжение на проведение проверки с печатью ведомства.

- Если «лже-инспектор» с подобным предложением пришёл к вам на объект в форме сотрудника МЧС, запугивает штрафом или предлагает «решить вопрос» за вознаграждение, то следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - комментирует Владимир Решетов, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. – Также бывают случаи, когда под видом пожарного инспектора гражданам предлагают приобрести различные устройства. Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе с крупной льготной скидкой для пенсионеров и других категорий граждан сотрудники МЧС России не оказывают. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС России платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей в рамках действующих в регионе целевых программ осуществляется бесплатно.

Кстати, о проверках на объектах руководители фирм должны оповещаться официально, за сутки до проведения мероприятия, так же о них оповещается прокуратура. График таких мероприятий есть в открытом доступе на сайте регионального главного управления. Узнать настоящие ли сотрудники Госпожнадзора собираются к вам с визитом можно по телефону доверия ведомства: 8 (4212) 416-216.

ИСТОЧНИК KP.RU

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