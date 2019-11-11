2019-11-11T07:45:37+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»

За прошедшие выходные в регионе произошло 84 дорожно-транспортных происшествия [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
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Погода плюс общая расслабленность на выходных стали причиной нескольких серьезных ДТП. По данным сотрудников госавтоинспекции за два дня в Хабаровске было зафиксировано 554 нарушения правил, 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 8 человек.

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

ДУМАЛ, ПРОСКОЧИТ

Суббота только наступила, на часах было тридцать минут первого, водитель «Тойоты» Mark-X очень торопился по делам. На перекрестке улиц Ленинградской и Ленина светофор переключился с зеленого на красный, но 37-летний мужчина подумал, что проскочит. На свою беду в это время на переход вышла сорокалетняя женщина, которую водитель попросту не заметил. Визг тормозов, удар - в результате пешехода пришлось везти в больницу. Судя по диагнозу, который поставили врачи, женщине сильно досталось. У нее закрытый перелом таза, закрытый перелом плеча и травматический шок первой степени.

Что касается водителя, то экспертиза выявила, что мужчина был нетрезв - в крови у него нашли 0,752 миллиграмма на литр алкоголя. Это примерно соответствует пятидесяти граммам водки, двум бутылкам пива или половине литра вина. Кстати, водительский стаж ночного гонщика – 11 лет. Автомобиль отвезли на штрафстоянку.

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

УТРЕННИЙ «ПОЦЕЛУЙ»

Опять Хабаровск, суббота, утро, половина одиннадцатого. На улице Трехгорной водитель «Лексуса» на секунду отвлекся от дороги, и джип вынесло на обочину, где был припаркован потрепанный Nissan Atlas.

- Грузовичок встал у дороги из-за поломки, в кабине сидели две женщины. У обеих гражданство Азербайджана, но проживают они в Хабаровске. Резкого удара «в тыл» они не ожидали. У старшей диагностировали закрытый перелом ключицы, младшая, ударившись, разбила голову. Обеих отвезли в больницу, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Компанию им составила жена водителя «Лексуса» - у нее открытый перелом голени. Как сообщили в ГИБДД, транспортное средство виновника аварии не было застраховано.

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровском крае в выходные продолжился «День жестянщика»Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

СКОРАЯ ВСТРЕЧА

Ночью в воскресенье в районе дома 4/1 по улице Суворова Subaru Forester протаранил автомобиль «Скорой помощи». Дама, сидевшая за рулем легковушки, не справилась с управлением, ее вынесло на встречку, где Subaru затормозил, уткнувшись в служебный автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Женщина, сидевшая за рулем «Субару», ушибла правое колено, фельдшер, находившаяся в «Скорой» - голову. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Ну, и еще одно ДТП произошло на Комсомольской площади. Черная Тойота «Приус» на полной скорости вылетела на полосу встречного движения и с разгону протаранила два автомобиля. Как рассказывают очевидцы, виновник аварии был сильно пьян.

ДТП Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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