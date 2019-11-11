В Хабаровском крае иностранцам запретили водить автобусы

Губернатор Хабаровского края запретил иностранным гражданам, работающим на основании патентов, трудиться водителями пассажирского транспорта. Запрет распространяется и на внутригородские, и на междугородние маршруты.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года, перевозчикам дают три месяца на выполнение. С 1 апреля 2020 года за рулем пассажирских автобусов должны остаться только граждане России.

Распоряжение выпущено в целях «приоритетного трудоустройства российских граждан РФ» и «стимулирования внутренней трудовой миграции». Однако есть мысль, что таким образом власти края в первую очередь пытаются поставить заслон потоку низкоквалифицированной рабочей силы из ближайшего зарубежья. Первичные профессиональные навыки у них имеются, а вот уровень культуры обслуживания и общения, мягко скажем, невысок. Недавний скандал в автобусе маршрута №10 - молодой человек зашел в автобус, хотел расплатиться картой, поскольку налички у него не было. Но у кондуктора не оказалось терминала безналичной оплаты. В салон вышел водитель и пообещал сломать челюсть пассажиру, если тот немедленно не заплатит. Парень предпочел покинуть автобус.

В Хабаровском крае иностранцам запретили водить автобусыФото: Юлия Терентьева

Есть проблема и со знанием государственного языка. Любая цивилизованная страна одним из главных условий ставит отсутствие языкового барьера. Особенно это важно в таких сферах, когда работник напрямую контактирует с клиентом.

Из несомненных плюсов иностранных кадров, это готовность работать за небольшие по меркам местных жителей деньги. Тем не менее не все работодатели ставят экономию на зарплате во главу угла, для них все-таки важнее профессионализм сотрудников.

БУДЕТ ЛИ КАДРОВЫЙ ГОЛОД?

Однако не получится ли так, что в апреле 2020 года возить горожан будет некому? Хабаровские перевозчики утверждают, что волноваться не о чем. Еще в августе были введены ограничения на численность иностранных граждан в штате предприятия.

- Вышло постановление правительства, которое установило лимит на иностранцев - не более 26% от общей штатной численности, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Елена Шадуя, исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков». - Сейчас мы собираем информацию, сколько таких водителей осталось работать у перевозчиков. Нам нужны эти цифры, чтобы понять, как отразится на работе общественного транспорта запрет.

В Хабаровском крае иностранцам запретили водить автобусыФото: Правительство Хабаровского края

По мнению предпринимательницы, опасаться серьезных сбоев не стоит - время на подготовку, поиск новых сотрудников есть. Однако она не считает, что все проблемы в сфере перевозок идут от мигрантов.

- Есть люди, которые по одиннадцать лет работают по патентам. И прекрасно справляются с делом. А есть граждане России, которые допускают ДТП. Дело не в патенте, а в организации работы предприятия, - заявила Елена Шадуя.

Ее основной конкурент по рынку Юрий Васильев, чьи автобусы ходят по многим городским и междугородним маршрутам, вообще не видит поводов для тревоги. У него на предприятии, заявляет перевозчик, от силы пять процентов «опатентованных» работников.