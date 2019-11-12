В селе Некрасовка Хабаровского района агрессивные алабаи разорвали на части домашнюю собаку

Собака – друг человека. Эту прописную истину мы знаем с детства. Так же, как и то, что собака такова, каков ее хозяин. Если это утверждение справедливо, то вряд ли владелец двух среднеазиатских овчарок из пригородного села Некрасовка очень уж хороший человек.

Жители не раз видели мужчину, выгуливающего двоих здоровенных псов без поводков и намордников по оживленным улицам поселения. Подобная небрежность в исполнении обязанностей по содержанию животных и привела к трагедии. Жертвой алабаев стал пес породы джек-рассел-терьер. Владелец оставил питомца возле магазина на привязи, а сам отправился за покупками. Кровавая расправа попала в поле камер видеонаблюдения.

- Когда я выбежал из магазина, собака была вся в крови, билась в судорогах, - рассказал Константин, владелец погибшего животного. – Пока добежал до поликлиники, собака уже умерла.

Шансов у маленького пса, лишенного свободы маневра против двух овчарок, не было, он не мог даже убежать. При этом мужчина, гулявший с псами, расправе никак не препятствовал. Это видно на записи камер видеонаблюдения. Собак отогнали случайные свидетели. Они же утверждают, что этих псов без поводков и намордников они видят регулярно, в том числе и в опасной близости от детской площадки.

- У нас небольшое село, - отметил Константин. – Случается, что дети играют во дворе без сопровождения взрослых. Где гарантия, что собаки не кинутся на ребенка?

А даже если дети будут вместе с родителями. Сможет ли молодая мать или пожилая женщина оказать сопротивление двум неуправляемым животным? Сможет ли призвать их к порядку сам владелец? Насколько трагичным может быть результат? Это вопросы, ответ на которые лучше не получать.

Константин обратился в правоохранительные органы. По сообщению полицейскими проводится доследственная проверка. Впрочем, владелец погибшей собаки может рассчитывать на компенсацию материального и морального вреда в рамках гражданского производства. Пока же ему придется объяснять своей маленькой дочке, что случилось с их домашним любимцем. Хозяин алабаев скорее всего отделается административным штрафом.