2019-11-12T06:20:41+03:00
Общество

Договорились: «Аэрофлот» возобновил продажи билетов по плоским тарифам на дальневосточные рейсы

Количество билетов ограничено
Евгения МОЛОТОВА
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Продажи билетов по плоским тарифам пользуются большим спросом у хабаровчанПродажи билетов по плоским тарифам пользуются большим спросом у хабаровчанФото: Екатерина СВИНОВА
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Об авиационную доступность Дальнего Востока за последний месяц сломали не одно копье. Ее обсуждали министры, парламентарии, предприниматели и жители региона. 11 ноября тему обсудили в Москве министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. И, в общем, договорились.

- Вопрос находится на контроле, - отметил Александр Козлов. - Мы понимаем всю его важность и необходимость.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по так называемым плоским тарифам для жителей ДФО.

Что такое плоский тариф? Это единая, фиксированная стоимость билета, не зависящая от сезонности и даты покупки, действующая в течение всего календарного года. Авиабилеты по плоским тарифам дешевле, чем билеты по минимальному тарифу, их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно. При этом сдать их или поменять дату вылета по такому тарифу нельзя.

В цифрах это выглядит следующим образом. Стоимость билета рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно - 26 тысяч 100 рублей). По плоскому тарифу стоимость билета между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно - 22 тысячи 950 рублей).

Продажи стартовали восьмого ноября и вызвали повышенный спрос у дальневосточников.

Сложнее ситуация с субсидированными билетами. Здесь вопрос стоит ни много ни мало о восьми миллиардах рублей.

- Для того, чтобы субсидировать тарифы, в 2020 году необходимо выделить сумму в восемь миллиардов сто миллионов рублей, - отметили в минвостокразвития России. - При этом в течение года лимиты будут постепенно увеличиваться.

И не мудрено. По представленной статистике только за 11 месяцев текущего года субсидированными билетами воспользовались почти миллион россиян. Это женщины возрастом свыше 55 лет, мужчины свыше 60 лет, инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, молодежь до 23 лет. В следующем году к ним присоединятся многодетные родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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