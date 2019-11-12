Яд в корсете: Хабаровчанка попалась, пытаясь на себе вывезти в Китай почти килограмм ртути

Попытка ввоза в сопредельную страну ядовитого вещества произошла в Бикинском районе, на пропускном пункте «Покровка». К одной из туристок подошли таможенники и сотрудники Федеральной службе безопасности и предложили проследовать в специальное помещение для досмотра. Когда женщина сняла корсет, под ним нашлись 17 стеклянных пузырьков с жидким металлом. Общий вес контрабанды 886 граммов.

Запираться было бессмысленно. Контрабандистка призналась, что везла ртуть в Китай для того, чтобы выгодно продать на черном рынке.

- Металлическая ртуть включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение через границу которых предусмотрена уголовная ответственность, - рассказал Евгений Данилов, начальник Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни. – В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров.

Хабаровчанка попалась, пытаясь на себе вывезти в Китай почти килограмм ртутиФото: Хабаровская таможня

Сейчас решение, что же делать с торговкой ядовитым металлом будут принимать следователи УФСБ России по Хабаровскому краю. Как отмечают в ведомстве, контрабандистке грозит провести семь лет в местах от нас не столь отдаленных, и штраф до одного миллиона рублей, это если брать по максимуму.

Непонятно, какую сумму от продажи ртути рассчитывала выручить женщина. На мировом рынке стоимость этого вещества не превышает ста долларов за килограмм. Причем это цена за очень чистый, свободный от посторонних примесей металл. Обычная ртуть, «из градусника», вряд ли будет стоить дороже тридцати долларов за кило.

Напомним, что ртуть это чрезвычайно опасное вещество. Жидкий металл и все его соединения относятся к 1 классу опасности. Больше всего вреда человеку наносят пары ртути, причем она начинается испаряться при самых обычных условиях. И чем мельче шарики, тем быстрее они испаряются. Безопасной дозы для человека не существует. Если ртуть попадает в организм, наружу она выводится очень медленно. При вдыхании вещество накапливается сначала в легких, а затем во всех остальных органах. Поражает центральную нервную систему и мозг.