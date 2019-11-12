2019-11-12T11:46:55+03:00
Общество

Следы бывшего мэра Хабаровска нашли в Калифорнии

По данным сетевой энциклопедии, Александр Соколов выбрал местом жительства городок Ирвайн на тихоокеанском побережье Америки
Василий ЗАДУНАЕВ
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Следы бывшего мэра Хабаровска нашли в КалифорнииСледы бывшего мэра Хабаровска нашли в КалифорнииФото: Елена ЯРЕМЧУК
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Александр Соколов четыре раза избирался мэром Хабаровска – одного из крупнейших городов Дальнего Востока, долгие годы являвшегося столицей региона. Город он возглавлял с 2000 по 2018 год.

Родился будущий градоначальник в 1950 году в селе Даниловка Еврейской автономной области, рос в посёлке Смидович. Сразу после школы работал учеником слесаря на заводе имени Горького. После службы в армии на том же заводе прошел путь от слесаря-сборщика до директора.

В 1989 году он избирается первым секретарем Хабаровского горкома КПСС. В 1990 становится председателем городского Совета народных депутатов. В 1993 получает пост первого заместителя главы администрации города Хабаровска по экономическим вопросам. С декабря 1994 по сентябрь 2000 работает генеральным директором ОАО «Хабаровскнефтепродукт». И в сентябре 2000 избирается мэром Хабаровска.

Отказавшись участвовать в выборах 2019 года, Александр Соколов практически исчез из информационного поля страны – как в воду канул. На его теперешнее место обитания указывает только ссылка в Википедии – там написано, что бывший глава Хабаровска обосновался в небольшом (чуть меньше трехсот тысяч населения) городке в Соединенных Штатах Америки на побережье Тихого океана. Город Ирвайн находится в часе езды от Лос-Анджелеса, здесь расположены филиал Калифорнийского университета, офисы Blizzard Entertainment, Broadcom и Verizon Wireless. Также городок известен высоким уровнем школьного образования и наименьшим уровнем преступности. Побратимом Хабаровска город Ирвайн не является.

ИСТОЧНИК KP.RU

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