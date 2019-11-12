Седьмое ноября в России для многих не просто дата, а настоящий праздник, «красный» день календаря. В 2019 году исполнится 102 года с того момента, как «Аврора» сделала свой самый мощный выстрел, объявив о начале Октябрьской социалистической революции.

Советского Союза уже нет на карте, но осколки той эпохи до сих пор встречаются нам в обычной жизни: цитата кого-либо из вождей революции на здании, барельеф «Серп и молот», бюст Ленина на сельской площади…

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»Фото: Петр САМСОНОВ

Редакция «Комсомольской правды» - Хабаровск» и партнер конкурса - региональное отделение КПРФ - подвели итоги фотоконкурса. И, конечно, в выборе победителя вся надежда была на читателей, которые и в этот раз не подвели. Голосование происходило очень активно.

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»Фото: Петр САМСОНОВ

И вот результаты:

Первое место: Алексей Денисов - 68 голосов.

Второе место: Ольга Мартинович - 62 голоса.

Третье место: Игорь Козлов - 47 голосов.

Все победители получили подарки от наших партнеров конкурса - партии КПРФ и компании ВЕЛЛ РАН.