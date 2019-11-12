2019-11-12T11:44:03+03:00
Фотоконкурсы

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»

В конкурсе участвовали все желающие
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»
Изменить размер текста:

Седьмое ноября в России для многих не просто дата, а настоящий праздник, «красный» день календаря. В 2019 году исполнится 102 года с того момента, как «Аврора» сделала свой самый мощный выстрел, объявив о начале Октябрьской социалистической революции.

Советского Союза уже нет на карте, но осколки той эпохи до сих пор встречаются нам в обычной жизни: цитата кого-либо из вождей революции на здании, барельеф «Серп и молот», бюст Ленина на сельской площади…

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем» Фото: Петр САМСОНОВ

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»Фото: Петр САМСОНОВ

Редакция «Комсомольской правды» - Хабаровск» и партнер конкурса - региональное отделение КПРФ - подвели итоги фотоконкурса. И, конечно, в выборе победителя вся надежда была на читателей, которые и в этот раз не подвели. Голосование происходило очень активно.

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем» Фото: Петр САМСОНОВ

Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет результаты фотоконкурса «Охота за красным Октябрем»Фото: Петр САМСОНОВ

И вот результаты:

Первое место: Алексей Денисов - 68 голосов.

Второе место: Ольга Мартинович - 62 голоса.

Третье место: Игорь Козлов - 47 голосов.

Все победители получили подарки от наших партнеров конкурса - партии КПРФ и компании ВЕЛЛ РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске очистили от мусора улицу Выборгскую и частный сектор
В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТО
Юные художники из Комсомольска отличились на международном уровне
В Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбы
В автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности
Больше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсацию
ВТБ выдал более 1 миллиона «Мультикарт» в этом году
Хабаровчанина силой усадили в машину и вывернули ему карманы
Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»
Хабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейс
Ремонт трассы «Чегдомын-Новый Ургал» в Хабаровском крае закончат к 30 ноября
Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания
Должникам в Хабаровском крае простят пеню
В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчины
Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метро