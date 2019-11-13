Большой побег маленькой хабаровчанки: воспитатели не заметили, как ребенок ушел из детсада

Следственный комитет проводит проверку по поводу самостоятельного ухода воспитанницы из детского сада. Информация об этом появилась в соцсетях в выходные.

НЕОЖИДАННОЕ ЧП

Происшествие случилось около 11 утра в пятницу, восьмого ноября.

- Я ехала по делам мимо Энергомаша, - рассказывает Виктория Макарова, участница событий. - Увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Девочка была небрежно одета, свитер задом наперед, сапоги не на ту ногу. Женщина держала в руках телефон и что-то говорила малышке. Ситуация показалась мне странной, я вышла из машины и подошла к ним.

Женщина обратилась к Виктории за помощью. По ее словам, девочка выскочила ей навстречу из-за поворота, шапка на ней не была завязана, а курточку и рюкзак она держала в руках. Малышка плакала и звала папу. Хабаровчанка сразу не сориентировалась в ситуации и решила, что ребенок потерялся на улице. Что делать, она не знала.

- Я предложила позвонить в полицию, и мы обратились в службу 112, - продолжает Виктория. - Там звонок приняли, мы договорились с оператором, что будем ждать на парковке возле ТЦ «Макси молл». Я села в машину и стала обзванивать детские сады в окрестностях.

Виктории повезло на четвертом звонке - в детский сад №13.

- Там мне сказали, что у них пропал ребенок. Я сказала, где находится девочка, и поспешила присоединиться к ожидающим на парковке полицию, - рассказывает Виктория. - Сотрудники детского сада прибыли буквально в течение нескольких минут, но дальнейшее их поведение вызывает, мягко говоря, недоумение.

КТО ОТВЕТИТ?

По словам Виктории, сотрудницы учреждения пытались всячески замять происшествие.

- Воспитательница говорила, что мыла посуду, и девочка была рядом с ней, когда пропала - она не заметила, - отмечает моя собеседница. - Потом начала говорить, что ребенок из неблагополучной семьи, ее мать проходит лечение в Москве, а в сад ее приводит отец. Еще одна сотрудница настаивала на том, что звонок в полицию нужно отменить. Отношение к ребенку при этом было далеко от сердечного. И сама малышка к ним идти не хотела. В результате мы попросили диспетчера переадресовать вызов в детский сад №13. Женщина поехала туда вместе с малышкой и сотрудниками сада. Я же позвонила в управление образования, побоялась, что историю постараются замять. Это ведь вопиющий случай. Страшно за детей.

В управлении дошкольного образования о ЧП знают и оставлять его без внимания не планируют.

- Мы приносим свои извинения за халатность сотрудников образовательного учреждения, - говорит Татьяна Матвиенкова, начальник отдела дошкольного образования. - Мы регулярно проводим совещания, напоминаем о мерах по обеспечению безопасности детей. Ведем работу и по этому случаю. Установили, что ЧП произошло, когда воспитатель собирала детей на прогулку. Дети одевались. Девочка, ей четыре года, всегда собиралась очень быстро, поэтому оделась и ждала других детей. В какой момент она вышла - никто не заметил. Домофонами детский сад пока не обеспечен - здание новое, его открыли только в сентябре. Дверь запирается на засов, но в тот момент она была открыта, возможно, ее не закрыл кто-то из воспитателей других групп.

Вопрос о том, кто понесет ответственность за то, что ребенок оказался в опасной для жизни и здоровья ситуации, и какова будет эта ответственность - остается открытым. Так же, как и вопрос о том, почему на фоне всеобщей борьбы с терроризмом доступ в дошкольное учреждение оказался свободным.