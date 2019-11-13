2019-11-13T08:01:30+03:00
Общество

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб

Впервые о строительстве высотного двухсотметрового здания в краевом центре заговорили еще в 2015 году
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщикаХабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика
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Небоскреб на 2015 год – единственный в Хабаровске и на Дальнем Востоке, должен был появиться на перекрестке улиц Ленина и Калинина. Четыре года назад об этом заявил Александр Смирнов – генеральный директор компании «Смена Трейдинг». Проект, представленный широкой публике, поражал - высота здания должна была составить впечатляющие 210 метров, конструкцией должен был заниматься один из лучших архитекторов мира, планировалось воплотить небоскреб в стекле и металле. Отсюда и соответствующее название – «Бриллиант чистой воды».

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

В небоскребе предусматривалась парковка на 1750 автомобилей, гостиница, торговый центр, рестораны и офисы. Инвесторы были готовы вложить в проект более 200 миллионов долларов. Застройщик планировал возвести «Бриллиант» всего за год. Готовые конструкции должны были доставлять в Хабаровск по Амуру и здесь собирать. Высотный дом рассчитывали построить еще год назад, но не получилось. Несмотря на то, что застройщик начал инженерные изыскания и даже прошел общественные слушания, проект пришлось свернуть. На днях стало известно, что предприниматель продал участок земли, на котором ранее планировал начать масштабную стройку.

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

Дозвониться до самого Александра Смирнова не удалось - по словам секретаря, он в срочной командировке. Вернется - мы обязательно спросим, что послужило причиной отказа от амбициозного проекта.

Новый владелец участка – известный в городе предприниматель Сергей Степанов подчеркнул, что ничего масштабного на приобретенной земле он затевать не планирует. Здание на углу улиц Ленина и Калинина, которое планировали снести – оставят и отремонтируют, а после сдадут в аренду. На территории, где мог бы вырасти небоскреб, скорее всего возведут обычный, небольшой этажности дом.

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

Хабаровск простился с «бриллиантом из стекла и металла»: застройщик продал участок, на котором планировал возвести небоскреб. Фото с сайта застройщика

ИСТОЧНИК KP.RU

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