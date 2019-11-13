Да как так-то? Хабаровский «Амур» очень обидно уступил «СКА» из Санкт-Петербурга

Видно было, что к игре с питерскими «армейцами» «тигры» готовились очень тщательно. «СКА» - команда очень техничная, разноплановая, но большую часть игрового времени «Амур» ни в чем не уступал именитым соперникам.

«СКА» сейчас не в лучшей форме, и была надежда выиграть. За всю историю встреч двух команд «Амур» всего один раз одерживал победу над хоккеистами из культурной столицы. Улучшить статистику очень хотелось.

На 18 минуте матча Александр Горшков забрасывает шайбу в ворота гостей – 1:0. Трибуны ликуют, кстати, сегодня в «Платинум арене» был настоящий аншлаг - хабаровчане пришли поддержать любимую команду.

Настрой не прошел даром - первый период прошел в равной борьбе, и гостям так и не удалось сократить отставание.

Вторая двадцатиминутка вышла очень драматичной. На 27 минуте за опасную игру высоко поднятой клюшкой площадку покидает Гинек Зогорна. «СКА» традиционно сильны в большинстве, и у ворот «Амура» начинается настоящая карусель. Армейцы атакуют, пытаясь выправить счет. Но это еще не все - на 28 минуте за выброс шайбы удаление зарабатывает вратарь «тигров» Евгений Аликин. Вместо него на скамейку отправляется нападающий Владислав Ушенин, хозяева остаются втроем, и в этот драматичный момент у одного из игроков «Амура» ломается клюшка.

Надо ли говорить, что «СКА» удвоил усилия, пытаясь взять неприступные ворота хабаровчан? Не вышло, «Амур» достойно продержался в меньшинстве.

- Играть больше минуты пять на три и не забить?!?!... Из них у «Амура» было около 20 секунд с игроком без клюшки.«СКА», прекрати! Что это вообще?! – возмущаются болельщики «СКА» на страничке своего клуба.

Но тем обиднее было хабаровчанам получить гол в самом конце периода, играя в полном составе. За тридцать минут до окончания игрового времени «СКА» сравнивает счет. Главный тренер хозяев просит видеоповтор гола, но арбитры признают его «хорошим» - 1:1. В перерыве «тигры» обещают «добавить» и вернуть себе преимущество.

- Мы ожидали жесткий прессинг от «СКА» - им надо было отыгрываться. Главное, не пропустили в меньшинстве. Гол в наши ворота был несложным. Но у нас есть мотивация - надо забивать, - делится эмоциями Александр Горшков, нападающий «Амура».

Но в третьей двадцатиминутке хабаровская команда откровенно «посыпалась», видимо, запала не хватило. Появились ошибки в игре, видно было, что бойцовский дух команды уже не так силен, как в начале игры. На 45 минуте нам забивает Артем Зуб, на 50 Кирилл Марченко. «СКА», к радости своих фанатов, побеждает со счетом 1:3.

Продолжение домашней встречи у «Амура» также выйдет непростым. В это воскресенье им предстоит игра с финским «Йокеритом». Затем 19 ноября с «Металлургом» и 30 ноября с московским «Спартаком».