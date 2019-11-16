«Амур» – «Йокерит», 17 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

После не очень удачной игры с питерским «СКА», когда «тигры» вели в счете как минимум половину игрового времени, а затем пропустили 3 шайбы, хабаровский «Амур» готовится к новому не менее ответственному матчу. Новый соперник – финский «Йокерит».

О СОПЕРНИКЕ

Клуб с необычным названием «Йокерит» (по-фински это значит «Джокеры») появился на свет 27 октября, 1967 года. В этот день состоялось учредительное собрание, на котором строитель Аймо Мякинен и художники Эйно Сюрьянен и Рейно Вилен подписали документы об основании клуба.

Новое общество было создано на основе уже существовавшего, и обанкротившегося клуба, «Тёолён Веса». В дальнейшем «Йокерит» завоевывал титул Чемпиона Финляндии шесть раз. В первый раз титул был выигран в чемпионате серии SM (Финская Чемпионская Серия) в 1973 году. В 1990-х годах «Йокерит» четыре раза побеждал в Финской Элитной Лиге. Шестой чемпионский титул был завоеван в 2002 году – это была первая победа в «Хартвалл Арене». Обладатель Кубка Европы 1995, 1996. Обладатель Континентального Кубка 2003. Бронза в розыгрыше Кубка Европы 1993. Серебро в розыгрыше Приза Европы 2011.

Сейчас «Йокерит» находится в своем дальневосточном турне в Китае он уже сыграл с «Куньлунем РС» и выиграл, а вчера по буллитам уступил владивостокскому «Адмиралу».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Нападающие: Анттила Марко 12, Иконен Хенри 48, Йоэнсуу Ессе 6, Контиола Петри 27, Мяеналанен Саку 80, Ниеми Мика 22, Норман Джон 37, О'Нилл Брайан 21, Оксанен Ахти 9, Пильстрём Антти 41, Регин Петер 93, Савинайнен Вели-Матти 19, Хаапала Хенрик 25, Халме Алекси 72, Хирвонен Конста 26.

Защитники: Грант Алекс 51, Кивистё Томми 4, Лауридсен Оливер 7, Лёв Виктор 50, Лепистё Сами 18, Лехтонен Микко 44, Рясянен Эмели 77, Эронен Тему 42.

Вратари: Калниньш Янис 98, Ниеми Антти 31.

Травмированы по состоянию на 16 Ноября 2019

Енсен Никлас 71 – нападающий

Мозес Стив 11 - нападающий

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

«Амур» и «Йокерит» очно встречались девять раз, семь раз выигрывали «джокеры». Исход 4 встреч решался в серии буллитов. Так что игра в Хабаровске будет острой.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как по мнению аналитиков «Амур» неудачно начал домашнюю серию, Тем не менее, “Амур” - очень боевитая коллектив с мощным характером. Эти парни будут биться до последнего, особенно на своей площадке. «Йокерит» неплохо проводит дальневосточный выезд. Перерыв на Евротур пошел на пользу команде Лаури Марьямяки. Финнам удалось стабилизировать свое положение в конференции. В свою очередь, финской команде тоже надо подниматься выше. На данный момент «шуты» занимают явно не то место, на которое рассчитывали. Игры между “Амуром” и “Йокеритом” всегда получаются зрелищными, с большим количеством голов.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Йокерит» с 19:00 по хабаровскому времени.