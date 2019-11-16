В Биробиджане кондуктор выгнала на мороз восьмилетку, забывшего деньги на проезд

В биробиджанских СМИ появилась информация, что кондуктор одного из автобусов высадила восьмилетнего мальчишку. По данному факту Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО проводит проверку.

Известно, что ребенок торопился на спортивную секцию и забыл взять с собой деньги. В тот день в Биробиджане была непогода, ветер и довольно морозно. Тем не менее кондуктор потребовала, чтобы безбилетник покинул салон. Мальчик вернулся домой пешком и все рассказал родителям. Ребенок не пострадал, однако родители решили не молчать.

Сейчас проходит доследственная проверка на предмет наличия в действиях кондуктора и водителя признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Подобные ситуации периодически происходят по всей стране. Огласку они получают, как правило, зимой: одно дело прогуляться пешком до школы или дома летним днем, и совсем другое шагать по снегу, сгибаясь от ветра. Автору этих строк один из бывших руководителей обанкротившегося ХПАТП-1, однажды рассказал, что дал строгое указание экипажам: детей ни в коем случае не высаживать.

Однако не все перевозчики готовы бесплатно катать ребят. Например, в феврале этого года в Хабаровске водитель автобуса выгнал пятерых школьников: валидатор не работал, а наличных денег у пассажиров не оказалось. Мэр Хабаровска назвал ситуацию «вопиющей», и примерно с того времени во всех автобусах появились объявления: «При неработающем валидаторе проезд за счет перевозчика».

Кстати, процедура изгнания несовершеннолетних безбилетников строго регламентирована. Их можно высадить из автобуса только в присутствии полиции, которая обязана доставить детей к родителям. В Минтрансе после череды скандалов предлагали в принципе запретить высаживать детей в ситуации, когда их жизни и здоровью может что-то угрожать.

Впрочем, есть и обратная сторона медали: опасение, что юные пассажиры начнут хитрить и даже при наличии денег, заявлять об их утрате. Однозначного решения проблемы пока нет. Но лично у меня всегда возникает вопрос: почему молчат взрослые пассажиры, оказавшиеся свидетелями таких инцидентов? Почему никто из нас не предлагает заплатить за ребенка? Конечно, мы не обязаны это делать, конечно, у девочки или мальчика есть родители и вообще, нечего было клювом щелкать и терять деньги. Но тогда какое право мы имеем осуждать «жестоких кондукторов»?