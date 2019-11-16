2019-11-16T09:30:18+03:00
Спорт

«Строитель» - «СКА-Нефтяник», 17 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Хоккей с мячом. «Строитель» - «СКА-Нефтяник». Прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров
Василий ЗАДУНАЕВ
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«Строитель» - «СКА-Нефтяник», 17 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап. Фото ХК «Строитель»«Строитель» - «СКА-Нефтяник», 17 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап. Фото ХК «Строитель»
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После трех успешных игр домашней серии в которых «СКА-Нефтяник» разгромил «Уральский Трубник», «Старт» и «Родину», причем все три команды проиграли с двухзначным счетом хоккеисты из Хабаровска отправились на выезд. Первая игра вне пределов арены «Ерофей» состоится в Архангельске с клубом «Строитель» из Сыктывкара.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Строитель» был основан в 1947 году, и является преемником сборной команды города Сыктывкара. С 1959 года клуб получил название - «Труд», в 1965 году поменял его на «Эжва», в 1968 на «Сыктывкарстрой», в 1969 стал «Строителем», в 2007 назывался «Динамо-Сыктывкар» и 2008 года по настоящее время опять вернулся к «Строителю». Клубные цвета: сине-белые.

До сезона 2016/2017 годов команда выступала в Высшей лиге, по спортивным результатам могла перейти в Суперлигу еще в 2013 году, но этому помешали финансовые трудности.

8 Ноября «Строитель» победил «Старт» со счетом 1:5, 11 ноября строитель играл с «Волгой», 14 ноября с «Водником» и в обоих встречах проиграл, причем «Воднику» - всухую со счетом 8:0.

В предыдущем сезоне команда заняла 12 место.

СОСТАВ КОМАНДЫ

В последнее время в «Строитель» из «Динамо-Казань» перешли Андрей Опарин и Дмитрий Вахрушев, из «Зоркого» Геннадий Бочкарёв

Игроки в составе «Старта» с опытом выступления за СКА: Максим Медведь.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

За всю историю в чемпионате страны команды провели семь очных встреч, только один раз «Строителю» удалось выиграть.

Последний матч прошел 09 февраля 2019 года «СКА-Нефтяник» обыграл «Строитель» со счетом 11:5 (6:2, 5:3).

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Тут все однозначно, явный фаворит встречается с командой, у которой все не очень хорошо. В последних двух матчах «Строитель» проиграл с довольно крупным счетом и нет оснований предполагать, что в матче с и действующим чемпионом России что-то может помешать «СКА-Нефтянику» взять верх. Причем армейцы в этом чемпионате взяли привычку побеждать с двузначным счетом, «Строитель» может не стать исключением.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Строитель» - «СКА-Нефтяник» 17 ноября с 20:00 по хабаровскому времени.

Строитель - СКА-Нефтяник , 17 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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