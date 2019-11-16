Курс на краболовов: корабелам Хабаровского края подкинут заказы на строительство судов

Судостроительные заводы в Хабаровском крае в скором времени могут получить заказы на строительство судов-краболовов. Промысловики уже сообщили о семи требуемых судах. Заявка на их строительство оформлена и находится на согласовании в «Объединенной судостроительной корпорации». В целом Дальнему Востоку нужно 25 новых краболовов. Со слов главы Хабаровского края, строительство таких судов придаст мощный импульс развитию гражданского судостроения в регионе.

Сначала работу в данном направлении, а также вопрос загрузки судостроительных заводов края губернатор Сергей Фургал обсудил с членами Совета Федерации России. Позже в регион пожаловали делегаты, среди которых также были представители «Объединенной судостроительной корпорации». Целью визитеров была оценка потенциала Амурского и Хабаровского судостроительных заводов.

Хабаровский край будет конкурировать с Приморьем

Отметим, что в России впервые за последние 15 лет провели крабовые аукционы. Это случилось в октябре этого года. При этом основным условием распределения квот было наличие новых судов. По итогам конкурса победителями стали 13 компаний.

По оценкам специалистов, Хабаровский край будет своего рода конкурировать с Приморьем. Потому что еще с советских времен в этих регионах была сосредоточена вся судостроительная отрасль Дальнего Востока. Делегаты, уже оценили мощности предприятий, расположенных на территориях регионов. Сами промысловики большой интерес проявляют к Хабаровскому судостроительному заводу. Также в перспективе компании намерены разместить заказ на строительство серии малотоннажных судов для прибрежного лова.

Как отметил Сергей Митин, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, преимуществом корабелов Хабаровского края считают наличие собственных организаций по работе с рабочей документацией и проектированию. На заводах в Приморье этого нет, однако и в этом регионе собираются разместить заказы на строительство 10 краболовов. Из них семь будут сооружать на Восточной верфи, еще два-три судна - на Находкинском судоремонтном заводе.

Позиция власти Хабаровского края

В регионе настроены на работу с дополнительными объемами. При этом загружать заказами готовы и Хабаровский, и Амурский судостроительные заводы. Эти предприятия хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, корабелы из Комсомольска-на-Амуре долгие годы успешно выполняют гособоронзаказ.

Сергей Фургал подчеркнул, что в крае обеспечат длительную загрузку. Под новые заказы будут готовить кадры, также уделят внимание переориентации средне-специальных учреждений. Глава региона заверил, что с этим проблем не будет.

Напомним, что улов рыбаков в Хабаровском крае стал более разнообразным за счет необычных для пресных вод Амура крабов. Местные жители с удовольствием рассказывают в соцсетях о своих успехах на этом поприще. В частности крабов удается поймать в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в Нанайском районе. Похожая ситуация была после наводнения 2013 года.

Ранее сообщалось, что в правительстве России уже разрабатывают механизм содействия строительства краболовов на дальневосточных верфях. Речь идет о (субсидировании 20 процентов) = вставить ссылку(https://www.hab.kp.ru/daily/27043.4/4107778/) затрат на приобретение таких судов. Инициативу уже одобрил президент страны Владимир Путин.