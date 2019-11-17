2019-11-17T15:18:23+03:00
Общество

Росавиация льготно шокировала авиапассажиров Хабаровского края и всего Дальнего Востока

Большую часть субсидированных маршрутов в ведомстве распределили в регионах западной части России, на Урале и в Сибири
Александр ШТААЛЬ
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Росавиация льготно шокировала авиапассажиров Хабаровского края и всего Дальнего ВостокаРосавиация льготно шокировала авиапассажиров Хабаровского края и всего Дальнего ВостокаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сайте Росавиации 14 ноября опубликовали утвержденный список субсидируемых маршрутов на 2020 год. Перечень вызвал неоднозначную реакцию жителей Дальнего Востока. Согласно этому документу большая часть льгот достанется регионам в западной части России, на Урале и Сибири.

Как рассказали в пресс-службе Росавиации, на реализацию программы субсидирования региональных рейсов в 2020 году из федерального бюджета выделили 8 347,8 миллионов рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Благодаря увеличению финансирования список субсидированных маршрутов увеличился в следующем году до 262 позиций.

По расчетам экспертов, в рамках программы планируют перевезти порядка двух с половиной миллионов пассажиров. В 2020 году перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.

Ситуация с субсидируемыми маршрутами в Хабаровском крае

Если всмотреться внимательно в документ, то станет ясно - количество маршрутов на Дальнем Востоке существенно сократили. Из Хабаровска по сниженным ценам пассажиры смогут отправиться в города республики Саха (Якутия) Мирный и Нерюнгри, а также в столицу Бурятии Улан-Уде. Рейсы выполнят авиакомпании «Якутия» и «ИрАэро». Из Комсомольска-на-Амуре можно будет отправиться в Благовещенск с авиакомпанией «Сибирь». Ранее действующие маршруты из города Юности на Сахалин и Камчатку в этот раз не включили в список субсидируемых.

Субсидируемые пассажирские авиаперевозки в других дальневосточных регионах

В перечне оставили маршруты из Благовещенска в Улан-Уде, Читу и Нерюнгри. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Сибирь» и «ИрАэро» Также по сниженным ценам смогут добраться в Анадырь авиапассажиры из Владивостока. Отметим, что в Росавиации решили не включать в список субсидируемых маршрутов полеты на Сахалин и Камчатку.

К слову, при изучении документа в глаза бросается одно обстоятельство – в списке отсутствуют не только многие региональные авиаперевозчики, но и гигант отрасли. Так, в ведомстве обошли стороной авиакомпанию «Аэрофлот» и ее дочку «Аврору». При сложившихся обстоятельствах пассажирам остается одно – подготовиться к повышению цен на билеты. Однако не исключена вероятность, что в Росавиации все же рассмотрят заявки дальневосточных авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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