Росавиация льготно шокировала авиапассажиров Хабаровского края и всего Дальнего Востока
На сайте Росавиации 14 ноября опубликовали утвержденный список субсидируемых маршрутов на 2020 год. Перечень вызвал неоднозначную реакцию жителей Дальнего Востока. Согласно этому документу большая часть льгот достанется регионам в западной части России, на Урале и Сибири.
Как рассказали в пресс-службе Росавиации, на реализацию программы субсидирования региональных рейсов в 2020 году из федерального бюджета выделили 8 347,8 миллионов рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Благодаря увеличению финансирования список субсидированных маршрутов увеличился в следующем году до 262 позиций.
По расчетам экспертов, в рамках программы планируют перевезти порядка двух с половиной миллионов пассажиров. В 2020 году перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.
Ситуация с субсидируемыми маршрутами в Хабаровском крае
Если всмотреться внимательно в документ, то станет ясно - количество маршрутов на Дальнем Востоке существенно сократили. Из Хабаровска по сниженным ценам пассажиры смогут отправиться в города республики Саха (Якутия) Мирный и Нерюнгри, а также в столицу Бурятии Улан-Уде. Рейсы выполнят авиакомпании «Якутия» и «ИрАэро». Из Комсомольска-на-Амуре можно будет отправиться в Благовещенск с авиакомпанией «Сибирь». Ранее действующие маршруты из города Юности на Сахалин и Камчатку в этот раз не включили в список субсидируемых.
Субсидируемые пассажирские авиаперевозки в других дальневосточных регионах
В перечне оставили маршруты из Благовещенска в Улан-Уде, Читу и Нерюнгри. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Сибирь» и «ИрАэро» Также по сниженным ценам смогут добраться в Анадырь авиапассажиры из Владивостока. Отметим, что в Росавиации решили не включать в список субсидируемых маршрутов полеты на Сахалин и Камчатку.
К слову, при изучении документа в глаза бросается одно обстоятельство – в списке отсутствуют не только многие региональные авиаперевозчики, но и гигант отрасли. Так, в ведомстве обошли стороной авиакомпанию «Аэрофлот» и ее дочку «Аврору». При сложившихся обстоятельствах пассажирам остается одно – подготовиться к повышению цен на билеты. Однако не исключена вероятность, что в Росавиации все же рассмотрят заявки дальневосточных авиакомпаний.
ИСТОЧНИК KP.RU