2019-11-17T15:18:23+03:00
Происшествия

Хабаровский край накроет очередной циклон, местами будет метель

Пока непогода сделала передышку - 17 ноября на всех дорогах восстановлено движение автотранспорта
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край накроет очередной циклон, местами будет метельХабаровский край накроет очередной циклон, местами будет метельФото: Олег УКЛАДОВ
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Жизнь в Хабаровском крае вернулась в прежнее русло после бушевавшего накануне циклона. Напомним, в период 14 и 15 ноября региона оказался во власти непогоды. Местами был сильный и очень сильный снег, дул сильные ветер, порывы которого достигали 23-28 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по состоянию на 10 часов утра 17 ноября в регионе восстановлено движение транспорта по автодорогам, около полуночи возобновили работу паромной переправы «Ванино-Холмск».

Также отметим, что на сегодняшний день аварийные бригады уже устранили неполадки на линиях электропередачи в сельских поселениях. Ранее из-за сильного ветра жители некоторых населенных пунктов остались без света. Сегодня продолжаются работы по подключению оставшихся 39 частных домов в селе Калиновка Ульчского района.

К слову, скора регион накроет очередной циклон. Уже завтра, 18 ноября, в Хабаровске будет сильный ветер, ожидаются осадки в виде сильного снега, возможна метель. Аналогичной ситуация будет в Биробиджане. На юге Хабаровского края также ожидаются осадки и сильный ветер. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС остаются в состоянии готовности к реагированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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