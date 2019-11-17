Новогодние спектакли для детей в Хабаровске в 2019-2020 году: куда сходить

Если родители уже ломают голову, куда сводить ребенка на праздники, предлагаем, как вариант, новогодние спектакли для детей в Хабаровске в 2019-2020 году. Чтобы мамам и папам легче было сориентироваться в репертуаре, публикуем подборку постановок, запланированных на конец декабря 2019 года – начало января 2020 года.

1. Театр Кукол

Органный концерт «Бах: Рождественская месса» (0+)

Премьера состоится 5 января 2020 года

Адрес: улица Ленина, 35

Телефон кассы театра: (4212) 29-39-41.

2. Театр Юного зрителя

Спектакль «Играем в Красную шапочку», (+5)

Постановку можно увидеть в период с 23 декабря 2019 по 7 января 2020 года.

Адрес: улица Муравьева-Амурского, 10-12

Телефон кассы театра: (4212) 32-40-37.

3. МЦ «Арлекин»

Спектакли «В гости к Дедушке Морозу» (1+), «Холодное сердце Крысинного короля» (5+) и «Морозный Движ-Dance или Как Дед Мороз Новый год прокачал» (7+)

Для ребят подготовили отличное развлечение. Маленькие гости увидят снежные фокусы и шоу неоновых пузырей, когда придут «В гости к Дедушке Морозу». В представлении «Холодное сердце Крысиного короля» им представится возможность совершить увлекательное путешествие, а также побывать в сказочном доме главного праздничного персонажа на новогоднем спектакле для детей «Морозный Движ-Dance или Как Дед Мороз Новый год прокачал».

Адрес: улица Льва Толстого, 2.

Телефон для справок: (4212)76-66-06

4. Дворец профсоюзов

Спектакль «Ну погоди! Новый год!» (3+)

Постановку можно увидеть 28 и 29 декабря 2019 года, 5 и 6 января 2020 года.

Адрес: улица Льва Толстого, 22

Телефон: 25-51-02.

5. Хабаровский краевой музыкальный театр

Музыкальная сказка «Золушка» (0+)

Золушка еще никогда не была так близка нам. Только не спугните! Сказка оживет, и мы тоже поедем на бал.

Постановку можно увидеть 29 декабря 2019 года и 4 января 2020 года.

Мюзикл-фэнтези по сказке «Спящая царевна» (6+)

Этот спектакль что затронет самые романтичные струны души каждого зрителя независимо от возраста

Постановку можно увидеть 8 января 2020 года.

Мюзикл «Приключения Герды в Снежном королевстве»

Сказочный мюзикл по мотивам произведения известного сказочника Андерсена хорош для семейного просмотра.

Постановку можно увидеть 28 декабря 2019 года и 5 января 2020 года

Адрес: улица Карла Маркса, 64

Телефон кассы: (4212) 21-11-96.