Новогодние спектакли для детей в Хабаровске в 2019-2020 году: куда сходить
Если родители уже ломают голову, куда сводить ребенка на праздники, предлагаем, как вариант, новогодние спектакли для детей в Хабаровске в 2019-2020 году. Чтобы мамам и папам легче было сориентироваться в репертуаре, публикуем подборку постановок, запланированных на конец декабря 2019 года – начало января 2020 года.
1. Театр Кукол
Органный концерт «Бах: Рождественская месса» (0+)
Премьера состоится 5 января 2020 года
Адрес: улица Ленина, 35
Телефон кассы театра: (4212) 29-39-41.
2. Театр Юного зрителя
Спектакль «Играем в Красную шапочку», (+5)
Постановку можно увидеть в период с 23 декабря 2019 по 7 января 2020 года.
Адрес: улица Муравьева-Амурского, 10-12
Телефон кассы театра: (4212) 32-40-37.
3. МЦ «Арлекин»
Спектакли «В гости к Дедушке Морозу» (1+), «Холодное сердце Крысинного короля» (5+) и «Морозный Движ-Dance или Как Дед Мороз Новый год прокачал» (7+)
Для ребят подготовили отличное развлечение. Маленькие гости увидят снежные фокусы и шоу неоновых пузырей, когда придут «В гости к Дедушке Морозу». В представлении «Холодное сердце Крысиного короля» им представится возможность совершить увлекательное путешествие, а также побывать в сказочном доме главного праздничного персонажа на новогоднем спектакле для детей «Морозный Движ-Dance или Как Дед Мороз Новый год прокачал».
Адрес: улица Льва Толстого, 2.
Телефон для справок: (4212)76-66-06
4. Дворец профсоюзов
Спектакль «Ну погоди! Новый год!» (3+)
Постановку можно увидеть 28 и 29 декабря 2019 года, 5 и 6 января 2020 года.
Адрес: улица Льва Толстого, 22
Телефон: 25-51-02.
5. Хабаровский краевой музыкальный театр
Музыкальная сказка «Золушка» (0+)
Золушка еще никогда не была так близка нам. Только не спугните! Сказка оживет, и мы тоже поедем на бал.
Постановку можно увидеть 29 декабря 2019 года и 4 января 2020 года.
Мюзикл-фэнтези по сказке «Спящая царевна» (6+)
Этот спектакль что затронет самые романтичные струны души каждого зрителя независимо от возраста
Постановку можно увидеть 8 января 2020 года.
Мюзикл «Приключения Герды в Снежном королевстве»
Сказочный мюзикл по мотивам произведения известного сказочника Андерсена хорош для семейного просмотра.
Постановку можно увидеть 28 декабря 2019 года и 5 января 2020 года
Адрес: улица Карла Маркса, 64
Телефон кассы: (4212) 21-11-96.
ИСТОЧНИК KP.RU