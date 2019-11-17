2019-11-17T15:18:23+03:00
Общество

Новогодние елки для детей в Хабаровске 2019-2020 года

Самое время бронировать места для своих детей
Александр ШТААЛЬ
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Новогодние елки для детей в Хабаровске 2019-2020 годаНовогодние елки для детей в Хабаровске 2019-2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевой столице уже полным ходом идет активная подготовка к предстоящим зимним праздникам. А значит и родителям самое время подумать о том, где и когда устроить новогодние елки для детей в Хабаровске в 2019-2020 годах. Представляем вашему вниманию подборку мероприятий, как говорится на любой сюжет и бюджет.

1. Театр Кукол

«Мой первый снег» (2+) - праздник для самых маленьких, цена билета от 500 рублей. Похороводить возле елки можно будет начиная с 21 декабря и до 7 января. Мероприятия будут двух типов -«праздник у елки + спектакль» и «праздник у елки + дискотека». Начало мероприятий в 10, 13 и 16 часов.

Телефон кассы театра: (4212) 29-39-41.

2. Детский центр «Лимпопо»

«Новый год с Машей и медведем» (2+)

Новогодние елки пройдут в декабре 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 числа, а также 2 и 3 января 2020 года.

Справки по телефону: 70-26-70

3. Детский спортивный центр «UNICLUB»

«С Новым КоТом» (+1,5) - Коржик и Карамелька будут наряжать елку и готовиться к визиту Деда Мороза и Снегурочки. Для маленьких гостей устроят салют из мыльных пузырей, вместе с ними зажгут елочку и вручат подарки от главного сказочного героя.

Елки для детей проведут 21 и 22 декабря 2019 года. Для ребят в возрасте от двух до пяти лет также устроят мероприятия 2 и 3 января 2020 года.

Телефон для справок: 8-924-213-33-53.

4. ДВИУ филиала РАНХиГС

«Научный Новый год» (+7, +10, +13)- дети не только весело проведут время, но и сделают для себя небольшие, но очень важные открытия. В программе химические опыты, манипуляции с физическими приборами и биологические эксперименты.

Время проведения: 26-27 и 28-29 декабря.

Телефон для справок: 8-984-286-20-15.

5. Дворец культуры железнодорожников

«Царевны в Снежногорье» - новогодние праздники для детей, которые будут длиться в период с 23 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. В программе конкурсы, подарки и праздничная дискотека.

Справки по телефонам: 28-42-50, 8-909-861-02-32 и 8-914-174-07-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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