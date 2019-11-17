Нешуточная победа: «Амур» на своем льду разгромил финский «Йокерит»

«Йокерит» – финский клуб с богатой историей, одни из лидеров западной конференции. С «Амуром» финны встречаются не часто и в большинстве случаев матчи выигрывают именно «шуты» - именно так, переводится название клуба.

В Хабаровск «Йокерит» прибыл из Владивостока где по серии буллитов уступил местному «Адмиралу», финнам как воздух нужны были очки, но «Амур» уступать не собирался. С первых же минут «тигры» бросились в атаку. Однако уже на 15 минуте ворота хабаровской команды распечатывает нападающий «Йокерита» Йоэнсуу.

- Слишком много дали возможностей Амуру, но будем играть. Во втором периоде большинство... и до сих пор играли хорошо, но бросков должно быть больше. У нас все получается. Выиграли вбрасывание, быстро получилось выйти в зону и получился гол, - делится впечатлениями Йессе Йоэнсуу, нападающий «Йокерита».

В начале второго периода «Амур» играет откровенно плохо, неточные передачи, у игроков не получается реализовать моменты. Даже оставшись в большинстве «тигры» его не реализовывают. Все изменилось во второй половине периода. «Амур» наконец ловит свою игру и на 32 минуте матча Игорь Руденков сравнивает счет.

- Начали неплохо, отстояли в меньшинстве и забили. Помогло то, что защитники вышли свежие, потому стало получаться. Мы стали проще действовать. Давление после пропущенного гола было, сейчас легче. Одного забитого гола, конечно, мало - надо еще забивать, - Игорь Руденков, нападающий «Амура».

В третьем периоде как прорвало. Хабаровчане забрасывают сразу три шайбы и становиться понятно – шансов отыграться у финнов нет. На 50 минуте Гинек Загорна выводит «тигров» вперед, через минуту Александр Горшков делает преимущество хабаровчан в две шайбы. И спустя еще минуту Томаш Загорна с подачи брата делает отрыв по очкам критическим – 4:1. Команда действует как единый организм и не дает финнам ни одного шанса отыграться. По трибунам идет волна – болельщики ликуют.

- Сначала игра складывалась неудачно, пропустили первыми, потом отыгрались. Сегодня ровно провели матч. Ребята голодные до голов и сегодня как прорвало. Отмечу всю команду, особенно вратаря. Сегодня ребятам удалось вытерпеть, - Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Заслуженная, волевая победа «Амура» приносит команде долгожданные очки. Следующая встреча с «Джокерами» состоится 26 ноября в Финляндии. И там «тиграм» придется не сладко. А пока «Амуру» надо готовиться к следующей домашней игре. Она состоится уже во вторник с очень серьезным соперником – магнитогорским «Металлургом».