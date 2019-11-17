2019-11-17T15:19:03+03:00
Спорт

Покер! «СКА-Нефтяник» одерживает четвертую подряд победу в чемпионате России по бенди

Игра с командой «Строитель» завершилась безоговорочной победой «армейцев»
Борис КОКУРИН
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Покер! «СКА-Нефтяник» одерживает четвертую подряд победу в чемпионате России по бендиПокер! «СКА-Нефтяник» одерживает четвертую подряд победу в чемпионате России по бендиФото: Социальные сети
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Начало матча вышло удивительным и для болельщиков обеих команд которые наблюдали матч в трансляции и для хоккеистов из Хабаровска. На второй минуте игрок «Строителя» Юрий Башарымов с углового забивает чемпионам России – 1:0.

Видно, что «СКА» с непривычки сложно играть не в «тепличных» условиях «Ерофей Арены», а на открытом льду – снег, ветер и мороз сбивают с толку игроков и на время тормозят безжалостную армейскую машину.

На 12 минуте «СКА-Нефтяник» сравнивает счет, но тут опять к немалой радости зрителей стадиона на котором играет «Водник», атака «Строителя» приносит свои плоды – Артем Зимин, выводит свою команду вперед.

Двадцатая минута матча. «СКА» наконец-то адаптируется к спартанским условиям в Архангельске и Юрий Шардаков забивает второй мяч в ворота гостей-хозяев (играем все-таки не в Сыктывкаре). «СКА-Нефтяник» - «Строитель» - 2:2.

Затем голы в ворота сыктывкарцев посыпались как из рога изобилия. Юрий Шардаков оформляет дубль, за ним свой дубль делает Эрик Петтерссон, а Артем Бондаренко оформляет хет-трик.

Поле перерыва практически нападение «армейцев» то и дело попадало на скамейку штрафников. В общей сложности набрав целых 70 минут штрафа. Одним из таких моментов воспользовались в «Строителе» забив красно-черным еще один гол с углового, но Василий Грановский, капитан «СКА» отыграл очко – 3:8.

В последнюю десятиминутку Михаил Юрьев выпускает на лед молодого вратаря Артема Бурасова и тот сразу же попадает в переплет – судья назначает пенальти. Игрок справился достойно не пропустив гол.

В этой выездной серии армейцы остались без Дениса Рысева – тот на тренировке получил очень неприятную травму плеча.

- Как показало медобследование, Рысеву необходим курс лечения, которое займет, по предварительным данным, не менее трех недель. Таким образом, игрок не сможет помочь своей команде не только в предстоящих гостевых играх, но и в последующей домашней серии. Дублером основного партнера Дениса - Виктора Каменева в ближайших матчах выступит 22-летний Артем Бурасов, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Матч завершился ожидаемой победой «СКА-Нефтяника» - 3:8. Следующую встречу хабаровчане проведут 20 ноября в Москве против своего принципиального соперника - местного «Динамо». И тут противостояние будет гораздо интереснее чем в прошедших четырех играх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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