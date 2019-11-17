2019-11-17T19:11:36+03:00
Спорт

Не вышло: «СКА-Хабаровск» уступил на выезде калининградской Балтике

Хозяева были активнее и закономерно победили
Борис КОКУРИН
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Не вышло: «СКА-Хабаровск» уступил на выезде калининградской БалтикеНе вышло: «СКА-Хабаровск» уступил на выезде калининградской БалтикеФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Напомним, что перед этой игрой «СКА-Хабаровск» занимал шестую строчку турнирной таблицы с 37 очками в активе и сразу же за ним отставая всего на одно очко шла калининградская «Балтика». Так что эта встреча для обеих команд была принципиальной. Тем более что предыдущая игра с Балтикой закончилась победой армейцев 2:0

С самого начала встречи балтийцы атаковали очень активно, игроки СКА теряли мяч в неточных передачах и вполне закономерно активность хозяев ничем хорошим для хабаровского клуба не закончилась. За 49 минуте красивейший гол в ворота армейцев забивает защитник «Балтики» Иван Маклаков.

- За «Балтику это мой первый гол. Я всегда стараюсь играть в атаку, как появляется возможность – подключаюсь. У нас есть такая схема. Забили. В конце мы немного подсели, хотелось бы больше контролировать матч, но все равно рад что мы выиграли, - рассказывает Иван Маклаков, ФК «Балтика».

После забитого мяча «Балтика», как можно было ожидать не села в оборону, а продолжила наседать на ворота, которые защищал Игорь Обухов, несколько раз голкипер хабаровчан выручал команду, но для победы не хватило активности остальной команды. В итоге победа «Балтики» с минимальным счетом – 1:0.

Следующий матч хабаровчане проведут в Москве с еще одним непростым клубом – «Чертаново». Игра состоится 23 ноября и станет последней в этом году для хабаровских армейцев. Следующий матч они проведут только в марте в Саранске с местной «Мордовией»

ИСТОЧНИК KP.RU

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