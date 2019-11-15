2019-11-15T10:12:05+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели

Мужчина из поселка Гайтер не смотря на предупреждения отправился ловить рыбу и заблудился [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиВ Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Циклон из Китая в Хабаровском крае бушует уже второй день, в регионе серьезно ухудшилась погода – выпал снег, усилился ветер. Не смотря на это двое товарищей из поселка Гайтер, что находится неподалеку от Комсомольска-на-Амуре, решили не отказываться от своих планов и отправиться на рыбалку.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

Ловить рыбу рыбаки-экстремали решили на Орловской протоке, товарищей не смутило что утром сильно пуржило. Подумали – ничего страшного. Рыбалка выдалась так себе, и они решили возвращаться. Один рыбак пошел пешком, второй, чуть погодя на мотособаке. Пешеход до машины добрался первым и стал ждать припозднившегося товарища. Часы шли, метель разыгралась не на шутку – видимость упала практически до нуля, а приятель не возвращался.

Как выяснилось, плохая видимость сыграла с рыбаком злую шутку – поехать-то он поехал, вот только в противоположную сторону. Кружил долго, пока не почти закончился бензин. Смеркалось, холодало и он решил больше не испытывать судьбу и звонить спасателям.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

- На удачу у рыбака с собой имелся хорошо заряженный телефон и сотовая связь была доступна, но удача повернулась к нему как-то наполовину - навигационной программой, имеющейся в телефоне, он воспользоваться не сумел, поэтому дважды неправильно давал координаты спасателям. В подобной ситуации могло закончиться очень плохо, - рассказали в Хабаровском поисково-спасательном отряде - филиале ДВРПСО МЧС России.

Устав искать рыбака спасатели стали стрелять в воздух сигнальными ракетами, метель немного поутихла и мужчина смог увидеть сигнал.

- Спасатели по телефону поддерживали с ним связь, периодически стреляли сигнальными ракетами, и по ним ориентировались, в каком направлении находится пострадавший рыбак и куда двигаться на снегоходе. Продвижение осложнялось тем, что лёд еще слабый, с полыньями и пустотами, а в пургу, тем более в ночное время — это очень опасно, но профессионалы своё дело знают отлично, двигались осторожно, не спеша, но чётко и верно, - поделились подробностями в ведомстве.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

Спасательная операция завершилась благополучно, сильно замерзшего рыбака в полночь доставили к автомобилю. От медицинской помощи он отказался, зато в машине спасателей отогревался горячим чаем. После краткой лекции о вреде рыбалки во время серьезного ухудшения погоды экстремала с приятелем отпустили домой.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели.ДВРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами