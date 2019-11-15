В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метели

Циклон из Китая в Хабаровском крае бушует уже второй день, в регионе серьезно ухудшилась погода – выпал снег, усилился ветер. Не смотря на это двое товарищей из поселка Гайтер, что находится неподалеку от Комсомольска-на-Амуре, решили не отказываться от своих планов и отправиться на рыбалку.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

Ловить рыбу рыбаки-экстремали решили на Орловской протоке, товарищей не смутило что утром сильно пуржило. Подумали – ничего страшного. Рыбалка выдалась так себе, и они решили возвращаться. Один рыбак пошел пешком, второй, чуть погодя на мотособаке. Пешеход до машины добрался первым и стал ждать припозднившегося товарища. Часы шли, метель разыгралась не на шутку – видимость упала практически до нуля, а приятель не возвращался.

Как выяснилось, плохая видимость сыграла с рыбаком злую шутку – поехать-то он поехал, вот только в противоположную сторону. Кружил долго, пока не почти закончился бензин. Смеркалось, холодало и он решил больше не испытывать судьбу и звонить спасателям.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

- На удачу у рыбака с собой имелся хорошо заряженный телефон и сотовая связь была доступна, но удача повернулась к нему как-то наполовину - навигационной программой, имеющейся в телефоне, он воспользоваться не сумел, поэтому дважды неправильно давал координаты спасателям. В подобной ситуации могло закончиться очень плохо, - рассказали в Хабаровском поисково-спасательном отряде - филиале ДВРПСО МЧС России.

Устав искать рыбака спасатели стали стрелять в воздух сигнальными ракетами, метель немного поутихла и мужчина смог увидеть сигнал.

- Спасатели по телефону поддерживали с ним связь, периодически стреляли сигнальными ракетами, и по ним ориентировались, в каком направлении находится пострадавший рыбак и куда двигаться на снегоходе. Продвижение осложнялось тем, что лёд еще слабый, с полыньями и пустотами, а в пургу, тем более в ночное время — это очень опасно, но профессионалы своё дело знают отлично, двигались осторожно, не спеша, но чётко и верно, - поделились подробностями в ведомстве.

В Хабаровском крае рыбак едва не замерз во время метелиФото: ДВРПСО МЧС России

Спасательная операция завершилась благополучно, сильно замерзшего рыбака в полночь доставили к автомобилю. От медицинской помощи он отказался, зато в машине спасателей отогревался горячим чаем. После краткой лекции о вреде рыбалки во время серьезного ухудшения погоды экстремала с приятелем отпустили домой.