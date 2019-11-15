«СКА-Хабаровск» - «Балтика» 17 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу ФНЛ

«СКА-Хабаровск» очень удачно начал свою выездную серию. Расчетливая победа над воронежским «Факелом» принесла в копилку хабаровского клуба заветные три очка подняв в турнирной таблице на шестое место, два забитых гола добавили команде уверенности, что очень пригодится в схватке со следующим соперником. Калининградская «Балтика» это далеко не аутсайдер чемпионата. В турнирной таблице она располагается сразу за нашим клубом заняв освободившееся седьмое место и отставая всего на одно очко.

О СОПЕРНИКЕ

Год основания клуба: 1954. Правда тогда команда носила гордое название «Пищевик», и только с 1958 года обрела свое нынешнее имя. Традиционные цвета клуба: белый и синий, главный тренер: Евгений Калешин.

- Калининградцы слабо стартовали в текущем Олимп-Первенстве ФНЛ, начав с трёх неудач подряд. Однако, после поражения в 6-м туре от армейцев Хабаровска, подопечные Евгения Калешина провели беспроигрышную серию игр, состоящую из 14 матчей, что существенно улучшило их турнирное положение. После 23 туров «Балтика» имеет в своём активе 36 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице первенства, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Хабаровск».

КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Высшее достижение в чемпионатах СССР: 1 место в зональном турнире второй лиги (1984);

В чемпионатах России: 7 место в высшей лиге(1996), победитель турнира первого дивизиона (1995), победитель зональных турниров 2-й лиги России (1992, 2002, 2005).

Высшее достижение в Кубке СССР — выход в 1/16 финала (1957); в Кубке России — выход в 1/8 финала (1997/98, 1999/00, 2008/09, 2009/10).

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

«СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли 30 матчей, в которых «СКА» одержал 13 побед, «Балтика»– 8, девять матчей сыграли вничью.

Последний раз соперники играли в августе 2019 года в Хабаровске, тогда армейцы победили со счетом 2:0

ИГРОКИ

За «Балтику» сейчас играют бывшие игроки хабаровского «СКА»: Аслан Дудиев и Максим Тишкин.

Среди армейцев в «Балтике» играли Артемий Малеев и Илья Кузьмичев.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

- В последних матчах балтийцы доказали, что в борьбе за высокие места готовы рисковать ради трёх очков, но риск не оправдался, и теперь тем более нет никакого смысла вымучивать ничьи с конкурентами. Обыграть «СКА», может, и не получится, зато забить хотя бы раз будет совсем не сложно - дальневосточники много пропускают вдали от Хабаровска. – считают букмекеры. - фаворитом в этой встрече выступают калиниградцы.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 17 ноября в 17:00 по московскому времени для Хабаровска это 18 ноября с 00:00.