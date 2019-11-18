С детства мечтала, в 80 лет решилась: поклонница зимнего плавания из Хабаровска прыгнула с парашютом

Хабаровчанка Людмила Журавлева с детства мечтала прыгнуть с парашютом. Сделать это ей удалось только сейчас. К слову, возраст экстремалки 80 лет. Однако это обстоятельство не мешает женщине жить, что называется, на всю катушку. Она обливается на морозе холодной водой и «купается» в снегу, а еще выступает на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня по зимнему плаванию в старшей возрастной категории. К слову, сейчас она готовится к международным соревнованиям по ледовому плаванию, которые состоятся в ноябре во Владивостоке.

- У меня было три мечты. Хотела участвовать в чемпионате мира по ледовому плаванию, прыгнуть с парашютом и съездить в отпуск с Андреем Малаховым. Вот, две из них уже сбылись, - рассказала сама героиня.

ПРЫЖОК: «ДО» И «ПОСЛЕ»

Людмила Журавлева ради своей мечты пришла в комсомольский парашютный клуб «Талан». Перед тем, как зайти на борт воздушного судна, она прошла 30-минутную подготовку прямо на аэродроме. Женщине предстояло выполнить тандем-прыжок с инструктором. Сам полет управляемый, посадка совершается в конкретное место, сила удара при приземлении незначительная.

Честь сопровождать спортсменку в полете выпала Михаилу Объедкову ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

К слову, честь сопровождать такую даму в полете выпала Михаилу Объедкову - мастеру спорта СССР по парашютному спорту, тандем-инструктору международного уровня. У него уже был опыт прыжков с необычной экстремалкой. Ранее его «клиенткой» стала 74-летняя Гертруда Иванова. Сам Михаил считает, что если у человека глаза горят и здоровье позволяет, то почему же не прыгнуть?

- В Людмиле Алексеевне столько энергии, оптимизма, молодого задора. Она после прыжка радовалась, прыгала от восторга и со всеми делилась впечатлениями. Спортсменка всех осыпала поцелуями, похвалами и восхищением, - поделился своими впечатлениями Михаил Объедков.