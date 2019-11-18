Хабаровский экстремал заплатит штраф за прыжок с корейской высотки

Алексей Пыхов - основатель хабаровского роупджампинга. Каждый год он и его команда совершают прыжки с парашютом с высотных зданий по всей территории Азии. На его счету прыжки с самой большой высотки Дальнего Востока во Владивостоке, с самой высокой статуи на острове Бали, а также с высочайшего небоскреба Китая в Пекине. Тогда же хабаровчанин впервые столкнулся с азиатской Фемидой - 18 дней провел в заключении и попал в «черный список» китайских властей. Свою границу для него они закрыли.

В Южной Корее экстремал совершил четыре прыжка, отчеты о которых разместил в социальных сетях. Так информация о спортсмене попала в корейские СМИ. А оттуда и до полиции оказалось рукой подать.

- Ситуация такова. Нас утречком встретили в хостеле сотрудники. Уже в участке накормили и расспросили, - написал Алексей Пыхов на своей странице Вконтакте. - Как и предполагалось, по ситуации с прыжками в этой стране нет запретов. Однако выйти на открытую крышу - это уже уголовка. Пройти в гостиницу с кем-то и зайти в лифт, это тоже проникновение, даже если тебя молча пропустил ресепшн. Такие деяния караются штрафом до пяти миллионов вон. Мы признали вину, не сопротивлялись, вели себя вежливо и общались через переводчика. Просили не наказывать нас строго. Мы же просто тупые туристы-прыгуны, не знающие такие особенности законодательства.

Из Южной Кореи спортсмен планирует отбыть во Вьетнам.

- Из Ханоя в Халонг. Там еще никто не прыгал. Может получиться, - поделился Алексей планами со своей аудиторией. - Затем Дананг с его золотым мостом, а после план века. Проникнуть в самую большую пещеру мира, и, возможно, прыгнуть рядом в третью по величине.