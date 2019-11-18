Матчи с «Балтикой» для СКА-Хабаровск всегда непредсказуемы – команды примерно одного уровня и заранее сказать выиграет твой клуб или проиграет просто невозможно. К тому же дальние перелеты накладывают свой отпечаток - географически Калининград и Хабаровск разнесены максимально далеко.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

Поэтому преимущество обычно получает тот, кто играет дома. В этот раз в гостях были «армейцы» и, не смотря на то, что в Калининград они перебрались заранее, сразу после игры в Воронеже адаптироваться к новому часовому поясу полностью так и не смогли.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

Ну и второй фактор – мотивация. Хотя «Балтика» и «СКА-Хабаровск» до этого матча соседствовали в турнирной таблице, занимая седьмое и шестое место соответственно, и очки для рывка в четверку нужны были обеим командам, у калининградцев желание победить было сильнее.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

Тут сказалась провальная встреча с «Чертаново», в котором на стороне москвичей играли арбитры, и в которой ведущие игроки балтийцев нахватали красных карточек. В воскресенье на поле, по сути, играли те, кому кровь из носа надо было показать, на что они способны и сменить, наконец, скамейку запасных на место в основе. А хабаровчан расслабил матч с аутсайдером чемпионата – воронежским «Факелом». Вот и получилось, что и получилось.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

- Игра была до гола. «Балтика» забила, мы – нет. Коротко об игре, - прокомментировал матч Алексей Поддубский главный тренер ХК «СКА-Хабаровск». - Встречались две равные команды. У «Балтики» были моменты, у нас были моменты. Справедливо или нет, но у каждого своё мнение. Моё – это была ничейная игра.

Так же считает и Евгений Шляков, защитник хабаровский армейцев

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

- Обидное поражение. Играли с конкурентами, всё шло до гола. У нас были моменты, но мы их не реализовали. А «Балтика» ударила по воротам и попала. Думаю, больше стопроцентных моментов у них и не было. Я считаю, счет не по игре. Я не думаю, что мы проиграли где-то в единоборствах, в контроле мяча. Мы долго подстраивались под поле – быстрое, вязкое, а мы привыкли играть на искусственном. Об этом можно долго говорить, но я думаю, что всё-таки незакономерный результат, - отмечает Евгений Шляков.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

Сейчас «СКА-Хабаровск» откатился с шестого места на восьмое, от стыков его отделяет восемь очков. Тем не менее, в этом году у хабаровчан остается последнее испытание, которое провалили их недавние соперники – игра с «Чертаново». Хочется, надеется, что к этому матчу особенно после поражения в Калининграде армейцы подойдут на пике мотивации.

«Игра была ничейная»: Алексей Поддубский главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре с «Балтикой». Фото ФК «Балтика»

- Обидно проигрывать. Надо будет приложить все усилия, чтобы добиться положительного результата, выиграть и в хорошем настроении уйти в отпуск. Думаю, отдадим в этом матче все силы и, надеюсь, сможем победить, - подчеркнул Илья Кузьмичёв: нападающий «СКА-Хабаровск».

Встреча с «Чертаново» пройдет уже в ближайшую субботу – 23 ноября, этой игрой команды завершат осеннюю часть первенства и отправятся на перерыв, отдыхать до весны.